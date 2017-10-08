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10:23 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Коста-Рики отобралась на ЧМ-2018

МОСКВА, 8 окт — Р-Спорт. Футболисты сборной Коста-Рики сыграли вничью с командой Гондураса в отборочном матче чемпионата мира 2018 года и завоевали путевку в финальную часть турнира, который пройдет в России.

Источник: AFP 2017

Встреча, состоявшаяся в Сан-Хосе в субботу, завершилась вничью со счетом 1:1. На гол нападающего сборной Гондураса Эдди Эрнандеса на 66-й минуте хозяева ответили точным ударом Кендалла Уостона, отличившегося на пятой минуте компенсированного времени второго тайма.

Костариканцы набрали 16 очков и за тур до окончания отборочного цикла в зоне КОНКАКАФ обеспечили себе второе место в группе, дающее право прямого выхода на ЧМ-2018. Первую строчку заняла сборная Мексики (21 балл), уже завоевавшая путевку на чемпионат мира.

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На третью прямую путевку на чемпионат мира от зоны КОНКАКАФ претендуют сборные США (3-е место, 12 очков), Панамы (4-е, 10) и Гондураса (5-е, 10). В заключительном туре отборочного цикла американцы сыграют на выезде с Тринидадом и Тобаго, Панама встретится дома с Коста-Рикой, а Гондурас — с Мексикой.

Согласно регламенту квалификации, три лучшие команды по итогам 5-го раунда отбора в зоне КОНКАКАФ получат прямые путевки на ЧМ-2018, а сборная, занявшая 4-е место, выходит в межконтинентальные стыковые матчи с представителем азиатской зоны.

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