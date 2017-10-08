Сборная Коста-Рики отобралась на ЧМ-2018
МОСКВА, 8 окт —
МОСКВА, 8 окт —
Встреча, состоявшаяся в
Костариканцы набрали 16 очков и за тур до окончания отборочного цикла в зоне КОНКАКАФ обеспечили себе второе место в группе, дающее право прямого выхода на ЧМ-2018. Первую строчку заняла сборная Мексики (21 балл), уже завоевавшая путевку на чемпионат мира.
На третью прямую путевку на чемпионат мира от зоны КОНКАКАФ претендуют сборные США (3-е место, 12 очков), Панамы (4-е, 10) и Гондураса (5-е, 10). В заключительном туре отборочного цикла американцы сыграют на выезде с Тринидадом и Тобаго, Панама встретится дома с
Согласно регламенту квалификации, три лучшие команды по итогам 5-го раунда отбора в зоне КОНКАКАФ получат прямые путевки на ЧМ-2018, а сборная, занявшая 4-е место, выходит в межконтинентальные стыковые матчи с представителем азиатской зоны.