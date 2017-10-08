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10:19 (мск), источник: Р-Спорт

Роббен: Победа голландцев над шведами со счетом 7:0 невозможна

МОСКВА, 8 окт — Р-Спорт. Полузащитник сборной Нидерландов по футболу Арьен Роббен заявил, что сценарий, при котором команда переиграет шведов в решающем матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года со счетом 7:0, невозможен.

Источник: AFP 2017

Голландцы в субботу победили белорусов в Борисове со счетом 3:1 и сохранили шансы на продолжение борьбы за путевку на ЧМ-2018, который пройдет в России. Для того, чтобы занять второе место в группе A, которое может вывести команду в стыковые матчи, голландцам необходимо в заключительном туре в Амстердаме победить команду Швеции с разницей как минимум в семь мячей.

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«Всегда необходимо бороться до последней минуты, мы должны попытаться провести хороший матч, но нужно быть реалистом. Обычно об этом нельзя говорить во всеуслышание, но теперь можно озвучить, что думают все — выиграть (у шведов) со счетом 7:0 невозможно», — сказал Роббен, которого цитирует soccernews.nl.

Перед заключительным туром команда Франции лидирует в группе A, набрав 20 очков. Шведы (19) идут вторыми, голландцы (16) занимают третье место, команда Болгарии (12) — четвертое. Далее расположились сборные Белоруссии и Люксембурга, в активе которых по 5 очков.

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