Роббен: Победа голландцев над шведами со счетом 7:0 невозможна
МОСКВА, 8 окт —
МОСКВА, 8 окт —
Голландцы в субботу победили белорусов в Борисове со счетом 3:1 и сохранили шансы на продолжение борьбы за путевку на ЧМ-2018, который пройдет в России. Для того, чтобы занять второе место в группе A, которое может вывести команду в стыковые матчи, голландцам необходимо в заключительном туре в Амстердаме победить команду Швеции с разницей как минимум в семь мячей.
«Всегда необходимо бороться до последней минуты, мы должны попытаться провести хороший матч, но нужно быть реалистом. Обычно об этом нельзя говорить во всеуслышание, но теперь можно озвучить, что думают все — выиграть (у шведов) со счетом 7:0 невозможно», — сказал Роббен, которого цитирует soccernews.nl.
Перед заключительным туром команда Франции лидирует в группе A, набрав 20 очков. Шведы (19) идут вторыми, голландцы (16) занимают третье место, команда Болгарии (12) — четвертое. Далее расположились сборные Белоруссии и Люксембурга, в активе которых по 5 очков.