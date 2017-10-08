Роббен: Победа голландцев над шведами со счетом 7:0 невозможна

Источник: AFP 2017

Голландцы в субботу победили белорусов в Борисове со счетом 3:1 и сохранили шансы на продолжение борьбы за путевку на ЧМ-2018, который пройдет в России. Для того, чтобы занять второе место в группе A, которое может вывести команду в стыковые матчи, голландцам необходимо в заключительном туре в Амстердаме победить команду Швеции с разницей как минимум в семь мячей.

Читайте также Шведы смеются над Адвокатом, греки подсидели боснийцев

«Всегда необходимо бороться до последней минуты, мы должны попытаться провести хороший матч, но нужно быть реалистом. Обычно об этом нельзя говорить во всеуслышание, но теперь можно озвучить, что думают все — выиграть (у шведов) со счетом 7:0 невозможно», — сказал Роббен, которого цитирует soccernews.nl.