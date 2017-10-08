Адвокат считает, что Голландия способна победить Швецию 7:0

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат выразил мнение, что его команде под силу победить Швецию с разницей в семь голов. Сегодня голландцы в отборочном турнире ЧМ-2018 победили Белоруссию 3:1, а шведы разгромили Люксембург 8:0. Голландия отстает от идущей второй Швеции на три очка и играет с ней в заключительном туре. Для попадания в стыковые матчи подопечным Дика Адвоката нужно побеждать с разницей не меньше 7 голов.