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01:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Адвокат считает, что Голландия способна победить Швецию 7:0

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат выразил мнение, что его команде под силу победить Швецию с разницей в семь голов.

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат выразил мнение, что его команде под силу победить Швецию с разницей в семь голов. Сегодня голландцы в отборочном турнире ЧМ-2018 победили Белоруссию 3:1, а шведы разгромили Люксембург 8:0. Голландия отстает от идущей второй Швеции на три очка и играет с ней в заключительном туре. Для попадания в стыковые матчи подопечным Дика Адвоката нужно побеждать с разницей не меньше 7 голов.

— Мы не будем говорить заранее, что это невозможно, потому что это возможно, — цитирует AD Адвоката. — Реально ли это? Победа Швеции 8:0 также была нереальной. Мы же можем победить 6:0. Нам нужно побеждать 7:0? Тогда добавим еще один!

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