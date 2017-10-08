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01:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия не увидит голландцев на чемпионате мира

Приводим расклады в отборочных европейских группах ЧМ, в которых командам остается провести по одному матчу. Отметим, что при определении худшей второй команды не будут учитываться матчи со сборными, которые заняли последнее место в турнирной таблице.

Источник: Спорт-Экспресс

Группа А

У ГОЛЛАНДЦЕВ ОСТАЛИСЬ ЛИШЬ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ШАНСЫ

В этой группе, кажется, не осталось никаких загадок. Французы дома скорее всего победят Белоруссию и займут первое место. Что касается второго места, дающего право на стыковые матчи, то и здесь все ясно. Голландцев в матче со шведами устроит победа с разницей минимум в семь мячей. Нынешняя команда Дика Адвоката, кажется, неспособна победить с таким счетом даже сборную сельской дискотеки, что уж говорить о крепкой скандинавской команде. Поэтому матч последнего тура для голландцев — исключительно вопрос чести и возможность подсластить горечь от пропуска второго крупного турнира подряд.

Группа В

ВСЕ РЕШИТСЯ В ОЧНОМ СПОРЕ

За прошедший тур, как и предполагалось, кардинальным образом не поменялось ничего. А это значит, что все решится в матче Португалия — Швейцария. Победят чемпионы Европы — поедут на чемпионат мира напрямую. Потеряют очки — их место займут швейцарцы, а Криштиану и Ко отправятся в стыки.

Группа С

СЕВЕРОИРЛАНДЦАМ РАНО РАССЛАБЛЯТЬСЯ

Несмотря на то, что в этой группе уже ясно, кто займет первое место, а кто второе, для британцев последний тур пока не перерос в формальность. Дело в том, что в стыковых матчах примут участие восемь из девяти команд, занявших вторые места. И сборная Северной Ирландии рискует не попасть в восьмерку.

8 октября. Германия — Азербайджан, Норвегия — Сев. Ирландия, Чехия — Сан-Марино.

Группа D

БРИТАНСКОЕ СРАЖЕНИЕ ЗА СТЫКИ

Сербы, несмотря на поражение от австрийцев, скорее всего, займут первое место. Обыгрывать немотивированную сборную Грузии они обязаны. А вот судьбу второго места решит британское дерби — Уэльс дома примет Ирландию. Валлийцев для попадания в стыки устроит и ничья.

9 октября. Сербия — Грузия, Уэльс — Ирландия, Молдавия — Австрия.

Группа E

ЗАХОТЯТ ЛИ ЧЕРНОГОРЦЫ ПОМОЧЬ ОБИДЧИКАМ?

В этой группе практически на все вопросы ответил прошедший тур, в котором датчане в гостях победили сборную Черногории. Теперь для того, чтобы попасть в стыковые встречи скандинавам, скорее всего, хватит и домашней ничьей с Румынией. Чтобы снять все вопросы, Дании желательно победить дома румын. В этом случае чемпионы Европы-1992 могут даже рассчитывать на первое место, если черногорцы вдруг сотворят сенсацию и победят Польшу в гостях.

Группа F

ШОТЛАНДИЯ ИЛИ СЛОВАКИЯ?

Здесь пока ясность только с первым местом — англичане едут в Россию. Словения, несмотря на то, что сохраняет теоретические шансы на попадание в стыковые матчи, похоже, уже попрощалась с надеждами на ЧМ-2018. Словакия в последнем туре встречается с Мальтой дома, а потому с большой долей уверенности можно сказать, что три очка наберет и окажется выше Словении. Но все же именно от балканцев будет зависеть, кто поедет на чемпионат мира. Они принимают шотландцев, которым нужна только победа. Добиться ее будет не просто — Словения на своем поле не только не проигрывала (три победы и одна ничья 0:0 с Англией), но и не пропускала. Ничья шотландцев не устроит — словаки после победы над Мальтой будут выше.

Группа G

ИСПАНИЯ НА ЧМ, ИТАЛИЯ — В СТЫКАХ

Все просто. Испания — первая и едет в Россию. Италия — вторая и ждет соперника в стыковых матчах.

Группа Н

ГРЕКИ — ВТОРЫЕ, НО ПОПАДУТ ЛИ В СТЫКИ?

Боснийцы не смогли дома победить бельгийцев, уже давно обеспечивших себе попадание на чемпионат мира, и греки переместились на вторую строчку. Ее оттуда уже никто не сместит — Гибралтар в последнем туре дома они переиграют. Беда в том, что пока именно греки видятся наиболее реальными кандидатами на звание худшей команды, занявшей второе место. А потому существует реальная возможность остаться без стыковых матчей. Все теперь зависит уже не столько от самих греков, сколько от результатов в других группах.

Группа I

СУДЬБА СТЫКОВЫХ МАТЧЕЙ РЕШИТСЯ В КИЕВЕ

Исландия после победы над Турцией фактически обеспечила себе первое место. Для того, чтобы получить путевку де-юре островитянам необходимо дома переиграть аутсайдера — Косово. А вот судьба путевки в стыки решится в Киеве, где встретятся Украина и Хорватия. Последнюю устроит и ничья. Но что скажет на это команда Андрея Шевченко? А вот турки потеряли шансы отобраться на ЧМ-2018.

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