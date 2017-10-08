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01:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шведы смеются над Адвокатом, греки подсидели боснийцев

«СЭ» рассказывает о матчах европейской части отборочного турнира ЧМ-2018, которые состоялись в субботу.

Источник: Спорт-Экспресс

ГРУППА А
НИКУДЫШНЫЙ ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ АДВОКАТ

Швеция — Люксембург — 8:0 (3:0). Голы: Гранквист, 10 — пенальти (1:0). Берг, 18 (2:0). Берг, 37 (3:0). Берг, 54 (4:0). Лустиг, 60 (5:0). Гранквист, 67 — пенальти (6:0). Берг, 71 (7:0). Тойвонен, 76 (8:0).
Беларусь — Голландия — 1:3 (0:1). Голы: Проппер, 24 (0:1). Володько, 55 (1:1). Роббен, 84 — пенальти (1:2). Депай, 90 (1:3).
Болгария — Франция — 0:1 (0:1). Голы: Матюиди, 3 (0:1).

29 сентября Дик Адвокат, отвечая на вопрос журналиста «Сможет ли Швеция забить 8 мячей Люксембургу?», в сердцах воскликнул: «Конечно, не сможет, это невозможно! Что за глупый вопрос». Мда, предсказатель из Адвоката никудышный — шведы, скорее всего, знали об этом разговоре и сделали все, чтобы разница забитых и пропущенных мячей (именно на нее в первую очередь смотрят при равенстве очков в группе) была наиболее комфортной перед поездкой в Голландию в последнем туре отбора.

Маркус Берг, никогда прежде не забивавший больше 1 мяча в отдельно взятой игре за сборную, сегодня порвал все шаблоны и сделал покер. Дубль с пенальти на счету защитника «Краснодара» Андреаса Гранквиста, еще по разу отличились Лустиг и Тойвонен.

Голевой подвиг шведов обязывал сборную Голландии, разобранную, но еще не потерявшую шансов на выход из группы, забивать не меньше восьми голов в Борисове, ничего не пропускать, и надеяться на крупную победу над сборной Швеции в последнем туре. Ничего не вышло — голландцы еле-еле наскребли три мяча в ворота беларусов, дважды забив в последние 6 минут игры, и теперь для попадания в стыковые матчи им нужно побеждать шведскую сборную со счетом 6:0. Что на этот раз предскажет Дик Адвокат?

Франция, оступившись в предыдущей игре — нулевая домашняя ничья с Люксембургом, — несколько ослабила свои позиции на первом месте в группе, так что в Софии ей нужна была только победа. Болгары теоретически тоже сохраняли шансы на попадание хотя бы в стыковые матчи, поэтому борьба ожидалась серьезная. Франция быстро вышла вперед благодаря голу Матюиди, потеряла Н'голо Канте, но под проливным дождем все же довела матч до победы. Для прямого рейса в Россию ей нужно не подкачать в последнем туре и уверенно победить дома сборную Беларуси. Уверенно — потому что на неуверенную игру в матче с Люксембургом болельщики во Франции уже насмотрелись.

ГРУППА B
ВСЕ РЕШИТСЯ В ЛИССАБОНЕ

Швейцария — Венгрия — 5:2 (3:0). Голы: Джака, 18 (1:0). Фрай, 20 (2:0). Цубер, 43 (3:0). Цубер, 49 (4:0). Гузмич, 58 (4:1). Лихтштайнер, 83 (5:1). Уграи, 88 (5:2).
Андорра — Португалия — 0:2 (0:0). Голы: Роналду, 63 (0:1). Андре Силва, 86 (0:2).
Фарерские острова — Латвия — 0:0.

Группа B — одна из самых конкурентных групп в нынешнем европейском отборе. Швейцария и Португалия двигаются к России параллельными курсами, практически шаг в шаг, вот только действующие чемпионы Европы отстают на три очка, проиграв 0:2 в первом же туре в Базеле. После этого команды осечек не допускали, не позволив остальным командам даже помечтать о первых двух строчках в группе. Сегодня швейцарцы уверенно победили дома венгров, а португальцы в гостях с трудом, но все же сломили сопротивление сборной Андорры. Андре Силва в последних девяти отборочных матчах на чемпионат мира принял участие в девяти голах своей команды — 8 мячей, 1 передача.

Все в этой паре решится 10 октября в Лиссабоне — любой результат, кроме победы Португалии, катапультирует Швейцарию в Россию. Если же успеха добьются хозяева — разница мячей будет на их стороне.

Фареры в игре с латышами продолжили набирать очки в лучшем отборочном турнире в истории своей сборной. После 9 игр у карликового государства 9 очков — 2 победы, 3 ничьи, 4 поражения. У Латвии все совсем грустно — гостевая победа над Андоррой в первом туре так и осталась единственной, после чего в восьми матчах подопечные сперва Марьяна Пахаря, а затем и Александра Старкова набрали всего одно очко — сегодня. Так что последнее место прибалтийской команды не должно вызывать вопросов.

ГРУППА H
ТРИЛЛЕР В САРАЕВО

Босния и Герцеговина — Бельгия — 3:4 (2:1). Голы: Менье, 4 (0:1). Медуньянин, 30 (1:1). Вишча, 39 (2:1). Батшуайи, 59 (2:2). Фертонген, 68 (2:3). Думич, 82 (3:3). Феррейра-Карраско, 83 (3:4).
Кипр — Греция — 1:2 (1:2). Голы: Сотериу, 18 (1:0). Митроглу, 24 (1:1). Циолис, 26 (1:2).
Гибралтар — Эстония — 0:6 (0:3). Голы: Лутс, 10 (0:1). Кяйт, 30 (0:2). Зенев, 38 (0:3). Тамм, 52 (0:4). Тамм, 65 (0:5). Тамм, 77 (0:6).

Матч в Сараево должен был стать лебединой песней хозяев — во-первых, бельгийцы уже обеспечили себе путевки на чемпионат мира в Россию, во-вторых, сами боснийцы вели непростую борьбу за вторую строчку в группе с греками. Отвратительная погода внесла свои коррективы — ливень, начавшийся еще до матча, быстро превратил поле в огород, который тут же вспахали бутсы футболистов. В результате игра превратилась в триллер — команды трижды по очереди выходили вперед, пока, наконец, бельгийцы не сказали последнее слово.

Подопечные Роберто Мартинеса впервые пропустили три мяча в одном матче в этой группе, зато продлили свою беспроигрышную серию в отборах к чемпионатам мира, длящуюся с 2009 года, до 19 игр: 16 побед, 3 ничьи, разница мячей 57−10. Ян Фертонген, защитник «Тоттенхэма», сравнялся со своим тезкой и хранителем рекорда, Яном Кулемансом, по количеству матчей за сборную (96). В заключительной игре отборочного турнира против Кипра Фертонген должен войти в историю.

Поражением своих прямых конкурентов за второе место в группе умело воспользовалась греческая сборная. Матч на Кипре вышел тяжелым, гостям пришлось отыгрываться, пропустив в дебюте встречи, но греки выстояли и, похоже, запрыгнули в стыковые матчи — сложно поверить, что они упустят шанс побороться за путевку в Россию и не обыграют в последнем туре дома сборную Гибралтара. А вот боснийцы, похоже, потеряли шанс повторить успех четырехлетней давности и попасть в финальную часть мирового первенства.

Эстония разобрала на части не слишком сопротивлявшийся Гибралтар. Йоонас Тамм, форвард таллиннской «Флоры», который дебютировал за национальную команду своей страны 6 лет назад, сегодня забил впервые — и сразу три раза, оформив хет-трик за 25 минут. Эти мячи помогли эстонцам повторить лучший результат в истории своей сборной — последний раз они заканчивали игру победой 6:0 в 1928 году, в товарищеской встрече против Литвы. Стоит признать — гибралтарские болельщики довольно быстро потеряли интерес к матчу.

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