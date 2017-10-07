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00:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Криушенко: Сборная Беларуси заставила Нидерланды обороняться, нервничать

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал поражение от Нидерландов в матче квалификации ЧМ-2018.

Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила в Борисове на стадионе «Борисов-Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

«Немножко скованный первый тайм. Соперник владел мячом, приходилось обороняться. Второй тайм получился неплохим — много остроты, много подходов к штрафной. Жаль, что достаточно спорное решение судьи привело к поражению. Голландцы играют в одного нападающего, поэтому держать третьего центрального защитника смысла не было. Хотел, чтобы фланговые игроки обостряли впереди, создавали моменты.

Высоко встречать сборную Нидерландов — самоубийство, поэтому встречали в центре поля. Задача была — быстро выходить из обороны в атаку. В первом тайме не получалось, потому что голландцы активно прессинговали. А во втором у соперника пошли разрывы в линиях, а мы стали создавать моменты.

Ребята чувствуют, что они играли сегодня. Заставили соперника обороняться, нервничать. Это должно придать уверенности в матче с французами», — сказал тренер в эфире «Беларусь 5».

Беларусь 1:3
Первый тайм: 0:1
Нидерланды
7.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа A Борисов-Арена
Главные тренеры
Игорь Криушенко Дик Адвокат
Голы
55′ Максим Володько  
  Дэйви Преппер 24′
  Арьен Роббен 84′
  Мемфис Депай 90+3′
Составы
Сергей Черник 12
76′ Алексей Риос 16
Максим Володько 5
Алексей Янушкевич 4
Сергей Политевич 6
Игорь Стасевич (к) 9
84′ Александр Карницкий 14
Станислав Драгун 2
Иван Маевский 18
35′ 76′ Сергей Баланович 23
Игорь Бурко 19
58′ 87′ Николай Сигневич 13
Антон Сарока 10
1 Яспер Силлессен
2 Дарил Янмат 58′
5 Дэйли Блинд
3 Виргил ван Дейк
4 Карим Рекик
11 Арьен Роббен (к)
7 Райан Бабел
6 Джорджиньо Вайналдум 60′
10 Дэйви Преппер 83′
20 Дави Классен
9 Винсент Янссен 68′
17 Мемфис Депай
8 Тонни Вилхена 56′
21 Бас Дост
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 23
5 Удары в створ 8
1 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 7
14 Фолы 12
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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