Футболисты сборной Франции победили команду Болгарии в матче квалификации ЧМ-2018

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Встреча, состоявшаяся в Софии в субботу, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Блез Матюиди, отличившийся на 3-й минуте.

В другом матче группы сборная Нидерландов в Борисове победила команду Белоруссии со счетом 3:1. В составе гостей голы забили Дави Прёппер (24-я минута), Арьен Роббен (84, с пенальти) и Мемфис Депай (90+3), у хозяев на 55-й минуте отличился Максим Володько.

Перед заключительным туром команда Франции лидирует в группе A, набрав 20 очков. Шведы (19) идут вторыми, голландцы (16) занимают третье место, команда Болгарии (12) — четвертое. Далее расположились сборные Белоруссии и Люксембурга, в активе которых по 5 очков.