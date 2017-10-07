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00:03 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты сборной Франции победили команду Болгарии в матче квалификации ЧМ-2018

Сборная Франции по футболу нанесла поражение команде Болгарии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, и сохранила лидерство в группе A.

Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в Софии в субботу, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Блез Матюиди, отличившийся на 3-й минуте.

В другом матче группы сборная Нидерландов в Борисове победила команду Белоруссии со счетом 3:1. В составе гостей голы забили Дави Прёппер (24-я минута), Арьен Роббен (84, с пенальти) и Мемфис Депай (90+3), у хозяев на 55-й минуте отличился Максим Володько.

Перед заключительным туром команда Франции лидирует в группе A, набрав 20 очков. Шведы (19) идут вторыми, голландцы (16) занимают третье место, команда Болгарии (12) — четвертое. Далее расположились сборные Белоруссии и Люксембурга, в активе которых по 5 очков.

Победители девяти групп в европейской отборочной зоне получат прямые путевки на чемпионат мира-2018. Лучшие восемь сборных из числа тех, что займут вторые места в своих группах, продолжат борьбу за путевки на турнир в стыковых матчах.

Болгария 0:1
Первый тайм: 0:1
Франция
7.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа A Vasil Levski National Stadium
Главные тренеры
Петар Хубчев Дидье Дешам
Голы
  Блэз Матюиди 3′
Составы
Пламен Илиев 13
Страхил Попов 2
51′ Петар Занев (к) 3
Николай Бодуров 5
Васил Божиков 15
Тодор Неделев 8
9′ Симеон Славчев 6
67′ Георгий Костадинов 7
Спас Делев 9
87′ Станислав Манолев 11
Ивайло Димитров 19
48′ Андрей Галабинов 16
62′ Божидар Краев 12
1 Юго Ллорис (к)
19 Джибриль Сидибе
17 Люка Динь
4 Рафаэль Варан
5 Самюэль Юмтити
6 Корантен Толиссо
14 Блэз Матюиди
7 Антуан Гризманн
13 Н`Голо Канте 34′
15 Адриен Рабьо
20 Александр Ляказетт 76′
10 Димитри Пайет
12 Кильян Мбаппе 84′
9 Оливье Жиру 90+1′
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 2
1 Угловые 4
20 Фолы 17
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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