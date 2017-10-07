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00:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Греции одолела Кипр и вышла на второе место в группе H

Сборная Греции на выезде победила Кипр в матче квалификации чемпионата мира 2018 года.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Никосии и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 18-й минуте Пиерос Сотириу вывел хозяев вперёд, однако ещё до конца первого тайма Константинос Митроглу и Александрос Циолис обеспечили грекам преимущество, которого оказалась достаточно для победы.

Греция набрала 16 очков и вышла на второе место в группе Н, обойдя Боснию и Герцеговину. Для того, чтобы финишировать вторыми, грекам достаточно победить Гибралтар в последнем туре.

Турнирная таблица группы H за один тур до конца: 1. Бельгия — 25 очков; 2. Греция — 16; 3. Босния — 14; 4. Эстония — 11; 5. Кипр — 10; 6. Гибралтар — 0.

Кипр 1:2
Первый тайм: 1:2
Греция
7.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа H GSP
Главные тренеры
Ран Бен Шимон Михаэль Скиббе
Голы
18′ Пьерос Сотириу  
  Константинос Митроглу 24′
  Александрос Тзиолис 26′
Составы
Константинос Панаги  
Ясон Деметриу (к)  
Костас Лаифис  
Фанос Кателарис  
Харис Кириаку  
Костакис Артиматас  
37′ Венсан Лабан  
Пьерос Сотириу  
60′ Мариос Антониадес  
Нектариос Александру  
86′ Ренато Маргаса  
Нестор Митидис  
80′ Григорис Кастанос  
Георгиос Экономидес  
  Орестис Карнезис
  Костантинос Стафилидис
  Константинос Манолас 90′
  Георгиос Тзавеллас
  Сократис Папастатопулос
  Петрос Манталос
  Хосе Карлуш Гонсалвеш Родригеш Зека
  Александрос Тзиолис
  Василис Торосидис (к) 69′ 17′
  Панайотис Рецос
  Костантинос Фортунис 75′
  Анастасиос Донис 86′
  Константинос Митроглу 89′
  Андреас Самарис 90+3′
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 6
0 Угловые 3
13 Фолы 16
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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