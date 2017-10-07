Сборная Греции одолела Кипр и вышла на второе место в группе H

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Встреча прошла в Никосии и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 18-й минуте Пиерос Сотириу вывел хозяев вперёд, однако ещё до конца первого тайма Константинос Митроглу и Александрос Циолис обеспечили грекам преимущество, которого оказалась достаточно для победы.

Греция набрала 16 очков и вышла на второе место в группе Н, обойдя Боснию и Герцеговину. Для того, чтобы финишировать вторыми, грекам достаточно победить Гибралтар в последнем туре.