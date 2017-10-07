Самая известная российская спортсменка прекрасно одета всегда, даже в пылу борьбы на кортах
Сборная Греции одолела Кипр и вышла на второе место в группе H
Сборная Греции на выезде победила Кипр в матче квалификации чемпионата мира 2018 года.
Сборная Греции на выезде победила Кипр в матче квалификации чемпионата мира 2018 года.
Встреча прошла в Никосии и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 18-й минуте Пиерос Сотириу вывел хозяев вперёд, однако ещё до конца первого тайма Константинос Митроглу и Александрос Циолис обеспечили грекам преимущество, которого оказалась достаточно для победы.
Греция набрала 16 очков и вышла на второе место в группе Н, обойдя Боснию и Герцеговину. Для того, чтобы финишировать вторыми, грекам достаточно победить Гибралтар в последнем туре.
Турнирная таблица группы H за один тур до конца: 1. Бельгия — 25 очков; 2. Греция — 16; 3. Босния — 14; 4. Эстония — 11; 5. Кипр — 10; 6. Гибралтар — 0.
|Ран Бен Шимон
|Михаэль Скиббе
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|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко (Испания)