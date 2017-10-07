Футболисты сборной Беларуси проиграли Нидерландам в квалификации чемпионата мира

Заключительный домашний матч нынешнего сезона сборная Беларуси проводила в довольно необычном составе. По различным причинам в игре с голландцами не смогли принять участие несколько игроков основного состава. В частности, из-за проблем со здоровьем, на поле не вышли Павел Савицкий и Михаил Гордейчук. Гости, которые продолжают борьбу за выход из группы, с самого начала игры взяли бразды правления в свои руки и заставили хозяев обороняться. До середины первого тайма белорусы довольно спокойно сдерживали атаки «оранжевых», но на 24-й минуте все же не усмотрели за Дэви Преппером, который с близкого расстояния поразил ворота Сергея Черника. До перерыва голландцы, ведомые капитаном команды Арьеном Роббеном, могли отличиться еще несколько раз, но подопечные Игоря Криушенко выстояли. В первые 5 минут второй половины встречи голландцы имели подавляющее преимущество, но второй мяч не забили. После этого натиска белорусы перехватили инициативу, проведя несколько острых атак. На 55-й минуте одна из них завершилась голом Максима Володько. Гости явно не ожидали этого и почти до самого окончания встречи позволяли белорусам создавать опасные моменты, которые не раз могли завершиться голом. Однако мяч в ворота команды Дика Адвоката так и не попал, зато в концовке он дважды оказался в сетке Черника. На 84-й минуте Роббен реализовал пенальти, а на 3-й компенсированной минуте последнюю точку поставил Мемфис Депай, отлично исполнивший штрафной удар.