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00:43 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты сборной Беларуси проиграли Нидерландам в квалификации чемпионата мира

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси проиграли команде Нидерландов со счетом 1:3 в заключительном домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Заключительный домашний матч нынешнего сезона сборная Беларуси проводила в довольно необычном составе. По различным причинам в игре с голландцами не смогли принять участие несколько игроков основного состава. В частности, из-за проблем со здоровьем, на поле не вышли Павел Савицкий и Михаил Гордейчук. Гости, которые продолжают борьбу за выход из группы, с самого начала игры взяли бразды правления в свои руки и заставили хозяев обороняться. До середины первого тайма белорусы довольно спокойно сдерживали атаки «оранжевых», но на 24-й минуте все же не усмотрели за Дэви Преппером, который с близкого расстояния поразил ворота Сергея Черника. До перерыва голландцы, ведомые капитаном команды Арьеном Роббеном, могли отличиться еще несколько раз, но подопечные Игоря Криушенко выстояли. В первые 5 минут второй половины встречи голландцы имели подавляющее преимущество, но второй мяч не забили. После этого натиска белорусы перехватили инициативу, проведя несколько острых атак. На 55-й минуте одна из них завершилась голом Максима Володько. Гости явно не ожидали этого и почти до самого окончания встречи позволяли белорусам создавать опасные моменты, которые не раз могли завершиться голом. Однако мяч в ворота команды Дика Адвоката так и не попал, зато в концовке он дважды оказался в сетке Черника. На 84-й минуте Роббен реализовал пенальти, а на 3-й компенсированной минуте последнюю точку поставил Мемфис Депай, отлично исполнивший штрафной удар.

В других субботних встречах квалификационной группы А сборная Франции в Софии одолела Болгарию 1:0, а в Стокгольме шведы разгромили футболистов Люксембурга со счетом 8:0.

Турнирное положение после 9 туров: Франция — 20 очков (разница мячей — 16−5), Швеция — 19 (26−7), Нидерланды — 16 (19−12), Болгария — 12 (13−18), Беларусь — 5 (5−19), Люксембург — 5 (7−25).

В заключительном туре 10 октября сборная Беларуси сыграет в Париже с французами, болгары выступят в гостях у Люксембурга, голландцы примут на своем поле шведов.

Победители 9 европейских отборочных групп получат прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 в России. Еще четыре пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Эти матчи пройдут в ноябре 2017 года.

Беларусь 1:3
Первый тайм: 0:1
Нидерланды
7.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа A Борисов-Арена
Главные тренеры
Игорь Криушенко Дик Адвокат
Голы
55′ Максим Володько  
  Дэйви Преппер 24′
  Арьен Роббен 84′
  Мемфис Депай 90+3′
Составы
Сергей Черник 12
76′ Алексей Риос 16
Максим Володько 5
Алексей Янушкевич 4
Сергей Политевич 6
Игорь Стасевич (к) 9
84′ Александр Карницкий 14
Станислав Драгун 2
Иван Маевский 18
35′ 76′ Сергей Баланович 23
Игорь Бурко 19
58′ 87′ Николай Сигневич 13
Антон Сарока 10
1 Яспер Силлессен
2 Дарил Янмат 58′
5 Дэйли Блинд
3 Виргил ван Дейк
4 Карим Рекик
11 Арьен Роббен (к)
7 Райан Бабел
6 Джорджиньо Вайналдум 60′
10 Дэйви Преппер 83′
20 Дави Классен
9 Винсент Янссен 68′
17 Мемфис Депай
8 Тонни Вилхена 56′
21 Бас Дост
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 23
5 Удары в створ 8
1 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 7
14 Фолы 12
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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