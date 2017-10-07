Португалия обыграла Андорру, дубль Цубера помог Швейцарии разгромить Венгрию
Сборная Португалии на выезде со счётом 2:0 обыграла Андорру в матче девятого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года.
Сборная Португалии на выезде со счётом 2:0 обыграла Андорру в матче девятого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года.
В середине второго тайма счёт в матче открыл вышедший на замену Криштиану Роналду, а в концовке отличился Андре Силва.
В параллельном матче группы В Швейцария на своём поле разгромила Венгрию — 5:2. Дублем и голевой передачей в составе хозяев отметился
Судьба первого места в группе В решится в очном матче между Португалией и Швейцарией, который пройдёт в Лиссабоне 10 октября. Португальцы набрали 24 очка и отстают от лидирующих швейцарцев на три балла, но в случае победы над ними финишируют на первом месте и напрямую выйдут на ЧМ-2018. При любом другом исходе встречи Швейцария обеспечит себе место на турнире в России, а Португалия сыграет в стыковых матчах.
Турнирное положение в группе B за тур до конца: 1. Швейцария — 27 очков (9 матчей); 2. Португалия — 24 (9); 3. Венгрия — 10 (9); 4. Фарерские острова — 9 (9); 5. Латвия — 4 (9); 6. Андорра — 4 (9).