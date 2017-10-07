Португалия обыграла Андорру, дубль Цубера помог Швейцарии разгромить Венгрию

В параллельном матче группы В Швейцария на своём поле разгромила Венгрию — 5:2. Дублем и голевой передачей в составе хозяев отметился экс-игрок ЦСКА Стивен Цубер, также забивали Гранит Джака, Фабиан Фрей и Штефан Лихтштайнер. За венгров голы на свой счёт записали Ричард Гузмич и Роланд Уграи.

Судьба первого места в группе В решится в очном матче между Португалией и Швейцарией, который пройдёт в Лиссабоне 10 октября. Португальцы набрали 24 очка и отстают от лидирующих швейцарцев на три балла, но в случае победы над ними финишируют на первом месте и напрямую выйдут на ЧМ-2018. При любом другом исходе встречи Швейцария обеспечит себе место на турнире в России, а Португалия сыграет в стыковых матчах.