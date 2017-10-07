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7 октября, источник: Р-Спорт

Ганцы попросили ФИФА рассмотреть возможность переиграть матч отбора ЧМ-2018 с Угандой

Футбольная ассоциация Ганы (GFA) подала протест в Международную федерацию футбола (ФИФА) на работу арбитров в матче третьего раунда отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в России с командой Уганды и попросила рассмотреть возможность назначить переигровку встречи, сообщается на официальной странице GFA в микроблоге в Twitter.

Источник: РИА "Новости"

Встреча группы Е состоялась в субботу в Кампале (Уганда) и завершилась со счетом 0:0.

Игру обслуживала бригада судей во главе с Дэниэлом Беннеттом.

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