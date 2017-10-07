Ганцы попросили ФИФА рассмотреть возможность переиграть матч отбора ЧМ-2018 с Угандой

Футбольная ассоциация Ганы (GFA) подала протест в Международную федерацию футбола (ФИФА) на работу арбитров в матче третьего раунда отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в России с командой Уганды и попросила рассмотреть возможность назначить переигровку встречи, сообщается на официальной странице GFA в микроблоге в Twitter.