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22:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Луческу «не наныл» на ЧМ. И в этом снова виноваты судьи

Бывшему тренеру «Зениту» хватило трёх матчей, чтобы не выполнить задачу в сборной Турции.

Источник: Reuters

В июле этого года место главного тренера в сборной Турции освободилось — культовый для местных болельщиков футболист и менеджер Фатих Терим покинул свой пост по обоюдному согласию с федерацией. Дело в том, что обстановка в команде накалилась — её лидер Арда Туран подрался с журналистом в самолёте, а затем был исключён из сборной.

Новым тренером турецкой сборной стал вовремя освободившийся от «Зенита» Мирча Луческу. «В наследство» от Терима ему досталась команда, победившая в трёх последних матчах Косово (дважды) и Финляндию, но идущая только на третьем месте в группе из-за неудачного старта. «Выход со сборной Турции на чемпионат мира станет венцом моей долгой карьеры, — заявлял он. — А затем я уйду на покой. Эта работа — последняя в моей карьере тренера».

Румынский менеджер начал свою работу с позитива: во-первых, убедил Турана вернуться в сборную, а, во-вторых, поддержал Хакана Чалханоглу, который пропустил почти половину прошлого сезона из-за дисквалификации. Однако первый матч под руководством Луческу туркам не удался.

Его команда встречалась со сборной Украины. Для многих футболистов Андрея Шевченко этот матч был принципиальным: игрокам «Шахтёра» хотелось показать себя перед бывшим тренером, а динамовцы всё ещё не забыли донецкое прошлое Луческу. «Мне было принципиально, чтобы у Мирчи сегодня ничего не получилось», — говорил защитник «Шахтёра» Сергей Кривцов.

Так и получилось: приехав на харьковский стадион «Металлист», сборная Турция пропустила два гола от Андрея Ярмоленко и не нашла, чем ответить. Правда, оба мяча были забиты с нарушением правил: в первом случае футболист «Боруссии» находился в офсайде, а во втором Евгений Коноплянка упустил мяч за лицевую линию (почти как в недавней игре РФПЛ между ЦСКА и «Ахмата»).

Естественно, Мирча Луческу в своём стиле обрушился на судейскую бригаду из Испании, насчитав аж пять ошибок в пользу украинцев. «В тренерском штабе соперника, кстати, тоже есть два испанца, — подметил тренер. — Так что арбитры намеренно ошибались не в нашу пользу. Я ждал извинений от УЕФА и Пьерлуиджи Коллины, но их пока не последовало».

Следующий матч сборная Турции чудом выиграла. Измотанные хорваты весь матч давили, но не забили, зато их вратарь Даниэль Субашич просто подарил гол сопернику. «Лучше бы предыдущий матч тоже судил Кошшои!» — скажет после победы Луческу. Но на этом хорошие новости для турок закончились — ФИФА решила дисквалифицировать их тренера за слишком бурное поведение в предыдущем матче.

Помните, как Луческу прямо во время матча «Спартак» — «Зенит» пересматривал повтор спорных моментов? На Украине румын достал уже свой смартфон, чтобы показать резервному арбитру, как его коллеги были несправедливы. И получил заслуженное наказание — пропуск одного матча. Предпоследнего и решающего — против Исландии.

Перед матчем Арда Турану вручили памятный приз за сотый матч в составе сборной. Трибуны «Эскишехир Арены» освистали лидера своей команды в память о скандале, а полузащитник так обиделся на болельщиков, что даже отдал капитанскую повязку своему партнёру. И это было только начало «нервяка» сборной Турции.

Хозяева вроде как даже контролировали мяч, но ничего не создавали в атаке. А в середине первого тайма уже получили два гола подряд в свои ворота. Но Луческу, похоже, это уже совсем не волновало. Когда нужно было консультировать своих помощников по поводу замен, Мирча, судя по телекартинке, уплетал фрукты в VIP-ложе. Так что судьба своей команды, которая пропустил третий гол от Исландии и окончательно потеряла шансы поехать в Россию, его не интересовала. Ведь это — последняя работа в карьере Луческу-тренера.

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