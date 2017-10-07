Самая известная российская спортсменка прекрасно одета всегда, даже в пылу борьбы на кортах
Тунис победил Гвинею и почти попал на ЧМ-2018
Тунис обыграл Гвинею в выездном матче отборочного турнира ЧМ-2018.
Тунис обыграл Гвинею в выездном матче отборочного турнира ЧМ-2018.
В другом поединке ДР Конго оказалась сильнее Ливии.
Тунисцы лидируют в турнирной таблице группы A, опережая конголезцев на 3 очка. Для попадания в финальную стадию им достаточно в последнем туре не проиграть дома Ливии, которая досрочно потеряла шансы попасть на чемпионат мира.
Чемпионат мира
Отборчный турнир
Африка
3-й раунд
Группа A
Гвинея — Тунис — 1:4 (1:1).
Голы: Н. Кейта, 36 (1:0). Мсакни, 45+2 (1:1). Мсакни, 74 (1:2). Бен Амор, 83 (1:3). Мсакни, 90+6 (1:4).
Удаление: Н. Кейта (Г), 90+4.
Ливия — ДР Конго — 1:2 (0:0).
Голы: Бакамбу, 50 (0:1).
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЗДЕСЬ.