Игроки «Тосно» и «Амкара» — в стартовом составе Белоруссии на матч с Голландией
Стали известны составы Белоруссии и Голландии на матч отборочного турнира ЧМ-2018.
Стали известны составы Белоруссии и Голландии на матч отборочного турнира ЧМ-2018.
На поле в составе хозяев появится хавбек «Тосно» Александр Карницкий, а также Сергей Баланович из «Амкара». Еще четыре футболиста ранее защищали цвета российских клубов: Сергей Политевич (экс-«Крылья Советов»), Иван Маевский (экс-«Анжи»), Станислав Драгун (экс-«Крылья Советов», «Динамо» и «Оренбург») и Игорь Стасевич (экс-«Волга»).
Напомним, что у Голландии
Белоруссия: Черник — Риос, Янушкевич, Политевич, Володько — Драгун, Маевский — Сигневич, Карницкий, Стасевич — Баланович.
Запасные — Игнатович, Гутор, Бурко, Быков, Евдокимов, Гаврилович, Ковалев, Матвейчик, Сачивко, Сарока, Скавыш.
Голландия: Силлессен, Янмат, ван Дейк, Рекик, Блинд — Вайналдум, Вильена — Роббен, Преппер, Бабел, Янссен.
Запасные — Зут, Стекеленбург, ван Гинкел, ван де Бек, де Лигт, Депай, Классен, Локадия, Тете, Худт.
Матч начнется в 21.45 по московскому времени.