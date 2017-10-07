Игроки «Тосно» и «Амкара» — в стартовом составе Белоруссии на матч с Голландией

На поле в составе хозяев появится хавбек «Тосно» Александр Карницкий, а также Сергей Баланович из «Амкара». Еще четыре футболиста ранее защищали цвета российских клубов: Сергей Политевич (экс-«Крылья Советов»), Иван Маевский (экс-«Анжи»), Станислав Драгун (экс-«Крылья Советов», «Динамо» и «Оренбург») и Игорь Стасевич (экс-«Волга»).