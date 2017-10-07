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21:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игроки «Тосно» и «Амкара» — в стартовом составе Белоруссии на матч с Голландией

Стали известны составы Белоруссии и Голландии на матч отборочного турнира ЧМ-2018.

Источник: РИА "Новости"

На поле в составе хозяев появится хавбек «Тосно» Александр Карницкий, а также Сергей Баланович из «Амкара». Еще четыре футболиста ранее защищали цвета российских клубов: Сергей Политевич (экс-«Крылья Советов»), Иван Маевский (экс-«Анжи»), Станислав Драгун (экс-«Крылья Советов», «Динамо» и «Оренбург») и Игорь Стасевич (экс-«Волга»).

Напомним, что у Голландии из-за травмы игру пропускает хавбек «Спартака» Квинси Промес.

Белоруссия: Черник — Риос, Янушкевич, Политевич, Володько — Драгун, Маевский — Сигневич, Карницкий, Стасевич — Баланович.

Запасные — Игнатович, Гутор, Бурко, Быков, Евдокимов, Гаврилович, Ковалев, Матвейчик, Сачивко, Сарока, Скавыш.

Голландия: Силлессен, Янмат, ван Дейк, Рекик, Блинд — Вайналдум, Вильена — Роббен, Преппер, Бабел, Янссен.

Запасные — Зут, Стекеленбург, ван Гинкел, ван де Бек, де Лигт, Депай, Классен, Локадия, Тете, Худт.

Матч начнется в 21.45 по московскому времени.

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