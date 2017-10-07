Казахстан — Армения. Придонные трепыхания

Пикантность сложившейся ситуации заключается в том, что как бы ни сложился этот матч, его участники лишь уверенно промаршируют на месте — ни подняться вверх, ни опуститься вниз ни у одного из соперников шансов никаких нет. Вот такое нас всех ждет бесполезное противостояние, от исхода которого совершенно ничего не зависит.



Удивительно, но приходилось слышать мнения, что это обязательное мероприятие является, на самом деле, важным матчем — ведь, якобы, любая встреча между сборными с постсоветского пространства невероятно для них принципиальна. Полноте. Свой самый главный и по-настоящему принципиальный поединок этого года и всего завершающегося отборочного цикла команда Александра Бородюка успешно продула тем же армянам по весне в Ереване. Заезжий спец, по большому счету, лишил нас всех турнирных перспектив в этой квалификации еще тогда — во всех последующих матчах 2017 года под началом этого гастролера рассчитывать на какие-то очковые приобретения было слишком наивно.



Армянам в предстоящем поединке, на самом деле, есть, что доказывать, — самим себе и своим болельщикам. Последние свои четыре матча (все — отборочные) наши ближайшие соперники проиграли. Три из них — с крупным счетом… Футболисты национальной сборной Армении будут биться не на жизнь, а на смерть ради того, чтобы подтвердить собственную профессиональную состоятельность. Но что еще нужно доказывать Александру Бородюку?! Стабильность, говорят, — признак класса. В этом плане россиянин просто дьявольски стабилен. «Кайрат"-2016: «Тараз» — 1:2, «Окжетпес» — 1:1, «Акжайык» — 1:2. Национальная сборная Казахстана-2017: Кипр — 1:3, Армения — 0:2, Дания — 1:3, Черногория — 0:3, Польша — 0:3, Румыния — 1:3. Одна случайная ничья и ни одной победы за два года работы с нашими командами! А никого больше олимпийский чемпион Сеула в 2016/2017 годах и не тренировал — не доверили. Лишь только в Казахстане берут на работу тех, кто не нужен нигде.



Создается ощущение, что чем-то невероятно сильно прогневала Всевышнего национальная сборная нашей страны по футболу, за что и терпит теперь столь суровые кары. Иначе чем еще объяснить, что руководить отечественным футболом назначены люди, очень мало чего в игре миллионов, судя по повторно провальному ангажементу Бородюка, Но что еще нужно доказывать Александру Бородюку?! Как еще можно толковать приход к рулю национальной (!) сборной государства, где так любят футбол, наставника из числа вечных подмастерьев, которого и собственные-то ошибки совершенно ничему не учат — не то, что чужие?..



Заканчивающийся отборочный цикл войдет в историю отечественного футбола и отложится в памяти казахстакнских болельщиков как самый провальный на данный момент времени. Да, при Сергее Тимофееве визуально все выглядело еще хуже, но то был самый первый отбор после перехода Казахстана в УЕФА, и все мы очень надеялись, что в дальнейшем с каждым разом все будет лучше и лучше. Однако, как показала практика, засилье дилетантов во власти и у руля главной футбольной команды страны способно творить чудеса… Не самые позитивные, скажем так, для казахстанской футбольной общественности. Но разве и могло быть как-то иначе, если так называемый главный тренер, ни мало не смущаясь, шел на живое место, а его новые боссы изначально не обременяли его постановкой каких-либо задач? Символическо-демагогическая, вроде пресловутой смены поколений в команде, не в счет, — ее сам же чужеземец собственноручно и снял недавно окончательно с повестки дня…



И да, — по матчу с Арменией: удачи нашим! Не варягам.