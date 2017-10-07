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21:38 (мск), источник: ТАСС

Сборная Нигерии обеспечила себе участие в финальном раунде ЧМ-2018

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сборная Нигерии одержала победу над командой Замбии со счетом 1:0 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу и обеспечила себе участие в финальном раунде турнира, который пройдет в России.

Мяч забил Алекс Ивоби (73). В параллельной встрече группы B сборная Камеруна обыграла команду Алжира — 2:0. В турнирной таблице за тур до конца квалификации сборная Нигерии обеспечила себе первое место, набрав 13 очков, далее идут команды Замбии (7), Камеруна (6) и Алжира (1). В финальную часть чемпионата мира выходят победители каждой из пяти групп на данном этапе соревнований.

Нигерийская сборная стала 12-й командой, попавшей на чемпионат мира, после сборных России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии и Испании.

Сборная Нигерии дебютировала на чемпионатах мира в 1994 году, заняв первое место в группе с командами Аргентины, Болгарии и Греции, однако выбыла на стадии 1/8 финала, в дополнительное время проиграв будущему финалисту турнира сборной Италии. После этого нигерийцы пропустили только мировое первенство 2006 года: в 1998 и 2014 годах команда также доходила до 1/8 финала, в 2002 и 2010-м не смогла выйти из группы.

Также сборная Нигерии является трехкратным обладателем Кубка африканских наций, победителем Олимпийских игр 1996 года, серебряным (2008) и бронзовым (2016) призером Олимпиады.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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