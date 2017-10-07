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21:40 (мск), источник: ТАСС

Сборная Швеции возглавила группу A в отборе ЧМ-2018, разгромив команду Люксембурга

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сборная Швеции одержала крупную победу над командой Люксембурга со счетом 8:0 в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Забитыми мячами отметились Андреас Гранквист (10-я, 67-я минута, оба — с пенальти), Маркус Берг (18, 37, 54, 71), Микаэль Лустиг (60) и Ола Тойвонен (76). В турнирной таблице группы A шведы вышли на первое место, набрав 19 очков и обойдя сборную Франции, у которой в активе 17 очков. Далее идут команды Нидерландов (13), Болгарии (12), Белоруссии и Люксембурга (по 5). Позднее в субботу пройдут матчи Болгария — Франция и Белоруссия — Нидерланды.

Также в субботу в группе H сборная Бельгии обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 4:3, а эстонские футболисты разгромили представителей Гибралтара — 6:0. В турнирной таблице лидируют бельгийцы, уже обеспечившие себе участие в чемпионате мира, далее идут сборные Боснии и Герцеговины (14), Греции (13), Эстонии (11), Кипра (10) и Гибралтара (0). Позднее в субботу греки сыграют с киприотами.

В группе B сборные Фарерских островов и Латвии победителя не выявили — 0:0. В турнирной таблице лидирует сборная Швейцарии (21), далее идут команды Португалии (21), Венгрии (12), Фарерских островов (9), Латвии и Андорры (по 4). Позднее в субботу андоррцы сыграют с португальцами, швейцарцы — с венграми.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Швеция 8:0
Первый тайм: 3:0
Люксембург
7.10.2017, 19:00 Отборочный турнир: Группа A Friends Arena
Главные тренеры
Янне Андерссон Люк Хольц
Голы
10′ Андреас Гранквист  
18′ Маркус Берг  
37′ Маркус Берг  
54′ Маркус Берг  
60′ Микаэль Лустиг  
67′ Андреас Гранквист  
71′ Маркус Берг  
76′ Ола Тойвонен  
Составы
Робин Ольсен  
Людвиг Аугустинссон  
Виктор Линделеф  
Эмиль Форсберг  
Якоб Юханссон  
Виктор Классон  
Себастьян Ларссон  
Ола Тойвонен  
61′ Микаэль Лустиг  
Эмиль Крафт  
81′ Андреас Гранквист (к)  
Филип Хеландер  
74′ Маркус Берг  
Исаак Телин  
  Жонатан Жубер
  Кевин Малгет
  Крис Филиппс
  Матиас Ениш
  Орельен Жоаким
  Марио Мутш (к)
  Дуэйн Холтер
  Даниел да Мота 59′
  Венсан Тилл 46′
  Жерсон Родригеш
  Оливер Тилл 46′
  Давид Тюрпель
  Кристофер Мартинс 72′
  Алдин Скендерович
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 5
14 Удары в створ 2
5 Угловые 3
13 Фолы 8
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хюсейин Гечек (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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