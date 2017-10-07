Занев — капитан сборной Болгарии в матче с Францией, Ивелин Попов не играет

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
Раскрыт секрет внешней привлекательности
В России начались пикеты и митинги сторонников Навального
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Беларусь
Нидерланды
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Болгария
Франция
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Андорра
Португалия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Швейцария
Венгрия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Кипр
Греция
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Швеция8
Люксембург0
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Фарерские острова0
Латвия0
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Босния и Герцеговина3
Бельгия4
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Гибралтар0
Эстония6
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика2
Волгарь1
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел1
Крылья Советов0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-22
Томь0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань0
Луч-Энергия0
Футбол. Сборные
17:00
Россия4
Южная Корея2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-21
Шинник2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Оренбург3
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тамбов1
Динамо СПб1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград1
Олимпиец2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь0
Авангард К2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей4
Химки1
Все события
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
В Калининградской области украли боевые катера
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов
Петиция против Порошенко набрала нужное количество голосов – СМИ
В Госдуме о казни россиян в Сирии: Не подчинились
«Ведомости»: сеть супермаркетов «Бахетле» выставлена на продажу
На рынке жилья отмечен удачный момент для сделки
Фоторепортажи
23«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА
11Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы
21:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Занев — капитан сборной Болгарии в матче с Францией, Ивелин Попов не играет

Стали известны составы Болгарии и Франции на матч отборочного турнира ЧМ-2018. Капитаном болгар станет защитник «Амкара» Петар Занев.

Источник: Reuters

Штатный капитан — хавбек «Спартака» Ивелин Попов — не попал в заявку на игру. Ранее он говорил, что получил небольшой мышечный спазм в игре Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1).

Кроме того, с первых минут появится экс-игрок «Кубани» и «Динамо» Станислав Манолев.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

Болгария: Илиев, Стр. Попов, Бодуров, Славчев, Занев — Манолев, Славчев, Костадинов, Неделев — Галабинов, Делев.

Запасные — Митрев, Макенджиев, Чорбаджийский, Краев, Недялков, Пано, Райнов, Малинов, Цветков.

Франция: Ллорис, Сидибе, Варан, Юмтити, Динь — Толиссо, Канте, Матюиди — Гризманн, Ляказетт, Мбаппе.

Запасные — Манданда, Ареола, Жалле, Амави, Лемар, Жиру, Пайет, Коман, Рабьо, Сиссоко, рами, Кимпембе.

Матч Болгария — Франция начнется в 21.45 по московскому времени.

Испании грозит отстранение от ЧМ-2018 в России
Концовки — это не наше. Россия обыграла Корею в Москве
События дня НХЛ: Панарин в порядке и без Кейна
Лунев, Фернандес, Рауш и ещё четыре дебютанта сборной России
«Динамо» на вылете: Калитвинцев отправлен в отставку
As: Неймар просил УЕФА исключить «Барселону» из Лиги чемпионов
Станислав Черчесов: Смолову и Кокорину нужно время
Тренер Южной Кореи: Надеемся играть так же хорошо, как Россия
Новости
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь