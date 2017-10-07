Занев — капитан сборной Болгарии в матче с Францией, Ивелин Попов не играет
Стали известны составы Болгарии и Франции на матч отборочного турнира ЧМ-2018. Капитаном болгар станет защитник «Амкара» Петар Занев.
Стали известны составы Болгарии и Франции на матч отборочного турнира ЧМ-2018. Капитаном болгар станет защитник «Амкара» Петар Занев.
Штатный капитан — хавбек «Спартака» Ивелин Попов — не попал в заявку на игру. Ранее он говорил, что получил небольшой мышечный спазм в игре Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1).
Кроме того, с первых минут появится
Полностью заявки команд выглядят следующим образом:
Болгария: Илиев, Стр. Попов, Бодуров, Славчев, Занев — Манолев, Славчев, Костадинов, Неделев — Галабинов, Делев.
Запасные — Митрев, Макенджиев, Чорбаджийский, Краев, Недялков, Пано, Райнов, Малинов, Цветков.
Франция: Ллорис, Сидибе, Варан, Юмтити, Динь — Толиссо, Канте, Матюиди — Гризманн, Ляказетт, Мбаппе.
Запасные — Манданда, Ареола, Жалле, Амави, Лемар, Жиру, Пайет, Коман, Рабьо, Сиссоко, рами, Кимпембе.
Матч Болгария — Франция начнется в 21.45 по московскому времени.