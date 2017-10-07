Бельгия со счётом 4:3 обыграла Боснию, Эстония забила шесть голов Гибралтару

Встреча прошла в Сараево на стадионе «Грбавица» и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

У бельгийцев голами отметились Томас Менье, Ян Вертонген, Миши Батшуайи и Янник Феррейра-Карраско. За боснийцев забивали Харис Медуньянин, Эдин Вишча и Дарио Думич. Бельгия уже обеспечили себе путёвку на ЧМ-2018, а Босния продолжает борьбу.