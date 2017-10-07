Бельгия со счётом 4:3 обыграла Боснию, Эстония забила шесть голов Гибралтару

Встреча прошла в Сараево на стадионе «Грбавица» и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
У бельгийцев голами отметились Томас Менье, Ян Вертонген, Миши Батшуайи и Янник Феррейра-Карраско. За боснийцев забивали Харис Медуньянин, Эдин Вишча и Дарио Думич. Бельгия уже обеспечили себе путёвку на ЧМ-2018, а Босния продолжает борьбу.
В параллельном матче группы Н Эстония на выезде разгромила Гибралтар — 6:0.
Турнирная таблица группы H: 1. Бельгия — 25 очков (9 матчей); 2. Босния — 14 (9); 3. Греция — 13 (8); 4. Эстония — 11 (9); 5. Кипр — 10 (8); 6. Гибралтар — 0 (9).