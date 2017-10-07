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19:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Врачи сборной Уругвая уверены, что Суаресу не нужна операция на колене

Врач сборной Уругвая Альберто Пан уверен в том, что нападающему «Барселоны» и национальной команды Луису Суаресу на данный момент не требуется хирургическое вмешательство.

Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что форвард перенесет операцию по удалению кисты с правого колена в ноябре. Данный месяц выбран для того, чтобы футболист пропустил как можно меньше матчей. Предполагалось, что для восстановления ему потребуется две-три недели.

— Ситуация находится под контролем. Если Суарес будет ощущать дискомфорт, то может быть принято решение об операции, — приводит Marca слова Пана. — На данный момент в этом нет необходимости. В «Барселоне» ему лечили синовиальную кисту, это распространено среди футболистов. Обычно в таких случаях не нужно хирургическое вмешательство.

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