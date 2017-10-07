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18:21 (мск), источник: ТАСС

Сборная ЮАР обыграла команду Буркина-Фасо в матче отбора ЧМ-2018

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сборная ЮАР одержала победу над командой Буркина-Фасо со счетом 3:1 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу, который пройдет в России.

В составе победителей забитыми мячами отметились Перси Тау (1-я минута), Темба Зване (34) и Сибусисо Вилакази (45), у проигравших отличился Ален Траоре (87). На 67-й минуте с поля был удален полузащитник южноафриканцев Бонгани Зунгу. Другой матч группы D между командами Кабо- Верде и Сенегала состоится позднее в субботу.

В турнирной таблице группы лидирует сборная Буркина- Фасо, набрав шесть очков, столько же в активе команды Кабо- Верде, которая имеет худшую разницу забитых и пропущенных мячей, далее идут сборные Сенегала (5) и ЮАР (4). Матчи заключительного тура пройдут 6 ноября. 10 ноября состоится переигровка матча ЮАР — Сенегал, которая была назначена после решения о пожизненной дисквалификации арбитра первой встречи этих команд, состоявшейся в ноябре прошлого года, за «влияние на результат игры».

Матч группы E, в котором встречались сборные Уганды и Ганы, завершился нулевой ничьей. В турнирной таблице лидирует команда Египта (9), далее идут сборные Уганды (8), Ганы (6) и Конго (1). Матч Египет — Конго пройдет в воскресенье.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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