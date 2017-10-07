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17:12 (мск), источник: Sports.kz

Бородюк: Мы будем стараться атаковать

Главный тренер Национальной сборной Казахстана Александр Бородюк прокомментировал предстоящую игру отборочного раунда к чемпионату мира—2018 против Армении, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

 — К сожалению, сразу несколько футболистов, которые являются лидерами своих клубов не смогут помочь команде в предстоящей игре по разным причинам. Кто-то по причине дисквалификации, у некоторых травмы. Но, те игроки которые находятся в команде — все они квалифицированные футболисты, и завтра выйдут на поле, будут защищать честь национальной сборной.

 — Бауыржан Турысбек отметился забитым голом в матче с Румынией? Завтра он выйдет в стартовом составе?
— Не хотел бы говорить раньше времени. У всех игроков есть шансы сыграть. Выйдут те, кто будет лучше готов к матчу. У нас еще есть время и мы подумаем над составом.

 — Матч с Арменией будет заключительным в нынешнем отборочном цикле. Можно ли ожидать, что завтра наша команда изберет атакующую модель игры?
— Нет никаких сомнений, в том, что мы будем стараться атаковать. Но, не будем забывать о том, что любая схема в футболе может трансформироваться по ходу матча. Самое важное, чтобы футболисты выигрывали единоборства на своих позициях, правильно располагались на футбольном поле. Также важным является индивидуальное мастерство. Наша команда создает много моментов, но хромает реализация. В этом плане нам еще предстоит работать. Мы играем дома и будем нацеливать команду играть в атаку, забивать голы.

 — Смотрели ли вы матч сборной Армении против Польши? Изменило ли как-то поражение Армении в вашем представлении об игре соперника?
— Я уже говорил, что любая команда в нашей отборочной группе — достаточно сильна и Армения не исключение. Много квалифицированных футболистов. Конечно, мы смотрели игры сборной Армении. Мы подробно разберем командные действия сборной Армении и сделаем правильные выводы.

 — Удивит ли вас, если игроки, которые сейчас пропускают матч по причине травм — выйдут на поле уже в следующем туре Премьер-Лиги?
— Я абсолютно верю и доверяю игрокам. Мне больше нечего добавить.

 — Определились ли вы с тем, кто займет место в воротах сборной Казахстана?
— Да.

 — Считаете ли вы оправданным поставить персональную опеку на Генриха Мхитаряна?
— Я уже много раз говорил, футбол — командный вид спорта. Важно, чтобы наши игроки, которые будут оказываться в тех зонах, где будет играть Генрих Мхитарян правильно вступали в борьбу, располагались на футбольном поле. В мировом футболе сейчас практически никто не играет персонально. Все тренеры мира могут персонально поставить игрока против Месси или Левандовски, но, зачастую, это не мешает им забивать. Это мастерство, талант и мышление футболиста. Нужно смотреть в целом на действия команды.

 — Скажется ли на игре искусственное поле стадиона в Астане?
— Обе команды находятся в равных условиях. В Астане прекрасный газон. Поэтому, я не думаю, что искусственное поле будет определяющим фактором. Здесь все зависеть от мастерства, психологии, характера футболистов — как спортсмен может выходит из трудных ситуаций. Наши футболисты знают, что играют за свою страну и будут биться на поле, чтобы порадовать болельщиков.

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