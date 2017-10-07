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17:30 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы в восьмой раз сыграют с голландцами в квалификации топ-турниров

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси сегодня проведут заключительный домашний матч отборочного турнира чемпионата мира-2018. На поле «Борисов-Арены» команда Игоря Криушенко встретится с футболистами Нидерландов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AFP 2017

Игру, которая начнется в 21.45, будет судить бригада английских арбитров во главе с Майклом Оливером. Белорусские и голландские футболисты встречались между собой 7 раз в квалификационных турнирах чемпионатов мира и Европы. В активе белорусов две виктории, добытые на минском стадионе «Динамо в 1995 году — 1:0 и в 2007-м — 2:1. В пяти встречах побеждали Нидерланды, в том числе в первом круге нынешнего турнира в квалификационной группы А — 4:1 в Роттердаме. Для белорусской дружины сегодняшний матч важен лишь в плане борьбы за предпоследнее место в турнирной таблицы, а вот подопечным Дика Адвоката необходимо обязательно побеждать, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы за выход в финал мирового первенства.

Сегодня лидер группы А сборная Франции сыграет в Софии против Болгарии, а шведы примут на своем поле футболистов Люксембурга. Турнирное положение после 8 туров: Франция — 17 (15−5), Швеция — 16 (18−7), Нидерланды — 13 (16−11), Болгария — 12 (13−17), Люксембург — 5 (7−17), Беларусь — 5 (4−16).

Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях). Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.

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