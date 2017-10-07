Сборная Мексики победила команду Тринидада и Тобаго в матче отбора ЧМ

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в пятницу в мексиканском городе Сан-Луис-Потоси, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Ирвинг Лосано (78-я минута), Хавьер Эрнандес (89) и Эктор Эррера (90+4). У проигравших отличился Шэндон Уинчестер (66).

Сборная Мексики, уже обеспечившая себе попадание на чемпионат мира-2018, лидирует в пятом раунде отборочного турнира, набрав 21 очко после девяти матчей. Команда Тринидада и Тобаго занимает последнее шестое место с тремя баллами и уже лишилась шансов на поездку на турнир в Россию.