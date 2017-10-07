Сборная Мексики победила команду Тринидада и Тобаго в матче отбора ЧМ
МОСКВА, 7 окт —
МОСКВА, 7 окт —
Встреча, прошедшая в пятницу в мексиканском городе
Сборная Мексики, уже обеспечившая себе попадание на чемпионат мира-2018, лидирует в пятом раунде отборочного турнира, набрав 21 очко после девяти матчей. Команда Тринидада и Тобаго занимает последнее шестое место с тремя баллами и уже лишилась шансов на поездку на турнир в Россию.
В заключительном туре Мексика 10 октября сыграет в гостях с Гондурасом, в этот же день сборная Тринидада и Тобаго примет команду США.