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11:35 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Мексики победила команду Тринидада и Тобаго в матче отбора ЧМ

МОСКВА, 7 окт — Р-Спорт. Сборная Мексики по футболу одержала победу над командой Тринидада и Тобаго в матче пятого раунда отборочного турнира в зоне КОНКАКАФ чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в пятницу в мексиканском городе Сан-Луис-Потоси, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Ирвинг Лосано (78-я минута), Хавьер Эрнандес (89) и Эктор Эррера (90+4). У проигравших отличился Шэндон Уинчестер (66).

Сборная Мексики, уже обеспечившая себе попадание на чемпионат мира-2018, лидирует в пятом раунде отборочного турнира, набрав 21 очко после девяти матчей. Команда Тринидада и Тобаго занимает последнее шестое место с тремя баллами и уже лишилась шансов на поездку на турнир в Россию.

В заключительном туре Мексика 10 октября сыграет в гостях с Гондурасом, в этот же день сборная Тринидада и Тобаго примет команду США.

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