Сборная США разгромила команду Панамы в отборочном матче ЧМ

Источник: AP 2017

Встреча, которая прошла в пятницу в Орландо, завершилась со счетом 4:0 в пользу США. Голы в составе американской сборной забили Кристиан Пулишич (8-я минута), Жози Алтидор, сделавший дубль (19 и 43, с пенальти), и Бобби Вуд (63).

Благодаря этой победе американцы набрали 12 очков и поднялись на третье место в группе, опередив панамцев (10 баллов). Первую строчку занимает команда Мексики (18), уже завоевавшая путевку на ЧМ-2018, далее располагается сборная Коста-Рики (15), которая свой матч 9-го тура проведет позднее.

В заключительном туре команда США сыграет 10 октября на выезде против Тринидада и Тобаго, а сборная Панамы — с костариканцами.