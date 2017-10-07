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11:37 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная США разгромила команду Панамы в отборочном матче ЧМ

МОСКВА, 7 окт — Р-Спорт. Футболисты сборной США разгромили команду Панамы в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, в зоне КОНКАКАФ.

Источник: AP 2017

Встреча, которая прошла в пятницу в Орландо, завершилась со счетом 4:0 в пользу США. Голы в составе американской сборной забили Кристиан Пулишич (8-я минута), Жози Алтидор, сделавший дубль (19 и 43, с пенальти), и Бобби Вуд (63).

Благодаря этой победе американцы набрали 12 очков и поднялись на третье место в группе, опередив панамцев (10 баллов). Первую строчку занимает команда Мексики (18), уже завоевавшая путевку на ЧМ-2018, далее располагается сборная Коста-Рики (15), которая свой матч 9-го тура проведет позднее.

В заключительном туре команда США сыграет 10 октября на выезде против Тринидада и Тобаго, а сборная Панамы — с костариканцами.

Три лучшие команды от североамериканской отборочной зоны получат путевки на чемпионат мира-2018 в России. Сборная, занявшая 4-е место, выходит в межконтинентальные стыковые матчи.

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