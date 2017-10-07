Сборная США разгромила команду Панамы в отборочном матче ЧМ
МОСКВА, 7 окт —
МОСКВА, 7 окт —
Встреча, которая прошла в пятницу в Орландо, завершилась со счетом 4:0 в пользу США. Голы в составе американской сборной забили Кристиан Пулишич (8-я минута), Жози Алтидор, сделавший дубль (19 и 43, с пенальти), и Бобби Вуд (63).
Благодаря этой победе американцы набрали 12 очков и поднялись на третье место в группе, опередив панамцев (10 баллов). Первую строчку занимает команда Мексики (18), уже завоевавшая путевку на ЧМ-2018, далее располагается сборная
В заключительном туре команда США сыграет 10 октября на выезде против Тринидада и Тобаго, а сборная Панамы — с костариканцами.
Три лучшие команды от североамериканской отборочной зоны получат путевки на чемпионат мира-2018 в России. Сборная, занявшая 4-е место, выходит в межконтинентальные стыковые матчи.