Сборная Мали сыграла вничью с Кот-д’Ивуаром и лишилась шансов попасть на ЧМ-2018

Встреча группы С в африканской отборочной зоне, прошедшая в пятницу в Мали, завершилась со счетом 0:0.

После пяти матчей малийцы набрали три очка и занимают последнее место в квартете С, у лидирующих ивуарийцев 8 баллов. Вторыми идут марокканцы (6 очков), третьими — футболисты сборной Габона (5).

В заключительном туре сборная Мали сыграет 6 ноября на выезде с Габоном, а команда Кот-д’Ивуара в этот же день примет Марокко.