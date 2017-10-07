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01:44 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Мали сыграла вничью с Кот-д’Ивуаром и лишилась шансов попасть на ЧМ-2018

МОСКВА, 7 окт — Р-Спорт. Сборная Мали по футболу сыграла вничью с командой Кот-д’Ивуара и лишилась шансов попасть на чемпионат мира-2018, финальная часть которого пройдет в России.

Встреча группы С в африканской отборочной зоне, прошедшая в пятницу в Мали, завершилась со счетом 0:0.

После пяти матчей малийцы набрали три очка и занимают последнее место в квартете С, у лидирующих ивуарийцев 8 баллов. Вторыми идут марокканцы (6 очков), третьими — футболисты сборной Габона (5).

В заключительном туре сборная Мали сыграет 6 ноября на выезде с Габоном, а команда Кот-д’Ивуара в этот же день примет Марокко.

Путевку на ЧМ-2018 получит команда, занявшая первое место в группе.

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