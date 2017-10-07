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Сборная Мали сыграла вничью с Кот-д’Ивуаром и лишилась шансов попасть на ЧМ-2018
МОСКВА, 7 окт —
МОСКВА, 7 окт —
Встреча группы С в африканской отборочной зоне, прошедшая в пятницу в Мали, завершилась со счетом 0:0.
После пяти матчей малийцы набрали три очка и занимают последнее место в квартете С, у лидирующих ивуарийцев 8 баллов. Вторыми идут марокканцы (6 очков), третьими — футболисты сборной Габона (5).
В заключительном туре сборная Мали сыграет 6 ноября на выезде с Габоном, а команда Кот-д’Ивуара в этот же день примет Марокко.
Путевку на ЧМ-2018 получит команда, занявшая первое место в группе.