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00:54 (мск), источник: Советский спорт

Андрей Шевченко: Доволен и игрой, и результатом

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями после матча квалификации ЧМ-2018 против сборной Косово (2:0).

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня получился очень тяжелый матч, погодные условия были просто ужасными. Думаю, сборная Косово отдала все последние силы, которые у них были. Мы старались, боролись, выстояли, просто молодцы. Ребята очень грамотно сыграли, я остался доволен.

Те футболисты, которые вышли на замену, однозначно усилили игру. Гармаш, который действовал даже не на своей позиции, сыграл очень хорошо. Марлос также удачно вошел в игру. Я доволен и игрой, и результатом. Повторюсь, по такому полю очень тяжело играть.

У Марлоса получился дебют в одном из самых сложных матчей. Он хорошо вошел в игру. Мы знаем его сильные качества: он идеально работает с мячом, и если бы качество поля нам позволяло показать больше, нам бы всем было легче. Марлос однозначно усилит нашу команду, мы знаем где именно его использовать. Самое главное — постепенно вводить его в состав и с каждой игрой команда будет прогрессировать, — цитирует Шевченко «Динамо» Киев от Шурика.

В заключительном туре 9 октября Косово в гостях сразится с Исландией, а Украина в тот же день примет Хорватию.

Косово 0:2
Первый тайм: 0:0
Украина
6.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа I Loro Borici
Главные тренеры
Альберт Буняки Андрей Шевченко
Голы
  Леарт Пакярада 60′
  Андрей Ярмоленко 87′
Составы
Самир Уйкани (к) 1
Мергим Войвода 15
Леарт Пакярада 19
Амир Ррахмани 13
Байрам Яшаника 22
Милот Рашица 7
Берсант Целина 9
86′ Бесар Халими 8
83′ Бесар Мусолли 3
Фламур Кастрати 10
45′ 53′ Хекуран Криэциу 6
Эльбасан Рашани 17
70′ Ведат Мурики 18
Атдхе Нухиу 21
12 Андрей Пятов
17 Александр Караваев
4 Николай Матвиенко
3 Евгений Хачериди
20 Иван Ордец 55′
19 Денис Гармаш
7 Андрей Ярмоленко
16 Сергей Сидорчук
14 Руслан Ротань (к) 63′
6 Тарас Степаненко
11 Артем Кравец 45′ 42′
9 Ромеру Бонфим Марлос
10 Евгений Коноплянка 88′
15 Виталий Буяльский
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 14
3 Удары в створ 9
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 3
14 Фолы 14
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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