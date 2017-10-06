Андрей Шевченко: Доволен и игрой, и результатом

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня получился очень тяжелый матч, погодные условия были просто ужасными. Думаю, сборная Косово отдала все последние силы, которые у них были. Мы старались, боролись, выстояли, просто молодцы. Ребята очень грамотно сыграли, я остался доволен.

Те футболисты, которые вышли на замену, однозначно усилили игру. Гармаш, который действовал даже не на своей позиции, сыграл очень хорошо. Марлос также удачно вошел в игру. Я доволен и игрой, и результатом. Повторюсь, по такому полю очень тяжело играть.

У Марлоса получился дебют в одном из самых сложных матчей. Он хорошо вошел в игру. Мы знаем его сильные качества: он идеально работает с мячом, и если бы качество поля нам позволяло показать больше, нам бы всем было легче. Марлос однозначно усилит нашу команду, мы знаем где именно его использовать. Самое главное — постепенно вводить его в состав и с каждой игрой команда будет прогрессировать, — цитирует Шевченко «Динамо» Киев от Шурика.