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00:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джанлуиджи Буффон: Италии по-прежнему аукается поражение от Испании

Вратарь и капитан сборной Италии Джанлуиджи Буффон считает, что команда потеряла очки в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Македонии (1:1) из-за недостаточной уверенности в своих силах.

Источник: РИА "Новости"

По мнению Буффона, Италия тяжело переживает поражение в сентябрьской игре от Испании (0:3).

— Это был не лучший матч, — цитирует Football Italia Буффона. — И, возможно, самым тревожным аспектом является то, что в прошлом году мы были полны энтузиазма. Поражение от Испании пошатнуло нашу уверенность, поскольку мы думали, что находимся на более высоком уровне, чем на самом деле.

Нам по-прежнему аукается этот матч. Если бы мы выиграли сегодня 1:0, не думаю, что это что-то бы изменило с точки зрения игры как команды, так и отдельных игроков. Ничья же только усилила необходимость преодолеть кризис. Некоторые, включая меня, должны взять на себя ответственость и помочь другим стать частью команды, которая полна энтузиазма и хочет попасть на чемионат мира.

Ничья итальянцев обеспечила Испании досрочный выход на ЧМ-2018, Италия же станет второй в группе и, скорее всего, попадет в «стыки».

Италия 1:1
Первый тайм: 1:0
Македония
6.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа G Olimpico Grande Torino
Главные тренеры
Джампьеро Вентура Игор Ангеловски
Голы
40′ Джорджо Кьеллини  
  Александр Трайковски 77′
Составы
Джанлуиджи Буффон (к)  
Давиде Дзаппакоста  
Джорджо Кьеллини  
Маттео Дармиан  
Леонардо Бонуччи  
69′ Марко Пароло  
Лоренцо Инсинье  
Чиро Иммобиле  
45′ Андреа Барцальи  
Даниэле Ругани  
64′ Симоне Верди  
Федерико Бернардески  
75′ Роберто Гальярдини  
Бриан Кристанте  
  Столе Димитриевски
  Стефан Ристовски
  Висар Муслиу
  Стефан Спировски 53′
  Эзджан Алиоски
  Энис Барди
  Марьян Радески
  Илия Несторовски
  Дарко Велкоски 75′
  Джоко Зайков
  Ферхан Хасани 64′ 61′
  Александр Трайковски
  Горан Пандев (к) 80′
  Иван Тричковски
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 3
3 Угловые 4
12 Фолы 12
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Лопеш Мартинш Тиагу Бруну (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Италия
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