Джанлуиджи Буффон: Италии по-прежнему аукается поражение от Испании

Источник: РИА "Новости"

По мнению Буффона, Италия тяжело переживает поражение в сентябрьской игре от Испании (0:3).

— Это был не лучший матч, — цитирует Football Italia Буффона. — И, возможно, самым тревожным аспектом является то, что в прошлом году мы были полны энтузиазма. Поражение от Испании пошатнуло нашу уверенность, поскольку мы думали, что находимся на более высоком уровне, чем на самом деле.

Нам по-прежнему аукается этот матч. Если бы мы выиграли сегодня 1:0, не думаю, что это что-то бы изменило с точки зрения игры как команды, так и отдельных игроков. Ничья же только усилила необходимость преодолеть кризис. Некоторые, включая меня, должны взять на себя ответственость и помочь другим стать частью команды, которая полна энтузиазма и хочет попасть на чемионат мира.