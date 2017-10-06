Команда Испании досрочно вышла в финальную часть ЧМ-2018

Источник: AFP 2017

Голы забили Родриго (16-я минута), Иско (23) и Тьяго Алькантара (26).

Сборная Испании обеспечила себе участие в финальной стадии чемпионата мира — 2018 после того, как в другом матче группы G итальянские футболисты не смогли победить команду Македонии — 1:1. Испанские футболисты набрали 25 очков группе D и за тур до конца квалификации стали недосягаемыми для соперников (у итальянцев — 20 очков).

Сборная Испании стала 11-й командой, которая обеспечила себе участие на чемпионате мира после сборных России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии и Англии.

Сборная Испании один раз побеждала на чемпионате мира: в турнире 2010 года в ЮАР в финальном матче были обыграны голландские футболисты со счетом 1:0. Всего в финальных раундах чемпионата мира испанцы принимали участие 14 раз. Также испанская команда 10 раз играла в финальном раунде чемпионата Европы и трижды становилась победителем турнира (1964, 2008, 2012).