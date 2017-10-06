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Лихтенштейн0
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Албания0
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00:08 (мск), источник: ТАСС

Команда Испании досрочно вышла в финальную часть ЧМ-2018

ТАСС, 6 октября. Сборная Испании разгромила команду Албании со счетом 3:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, и обеспечила себе участие в финальной стадии соревнований.

Источник: AFP 2017

Голы забили Родриго (16-я минута), Иско (23) и Тьяго Алькантара (26).

Сборная Испании обеспечила себе участие в финальной стадии чемпионата мира — 2018 после того, как в другом матче группы G итальянские футболисты не смогли победить команду Македонии — 1:1. Испанские футболисты набрали 25 очков группе D и за тур до конца квалификации стали недосягаемыми для соперников (у итальянцев — 20 очков).

Сборная Испании стала 11-й командой, которая обеспечила себе участие на чемпионате мира после сборных России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии и Англии.

Сборная Испании один раз побеждала на чемпионате мира: в турнире 2010 года в ЮАР в финальном матче были обыграны голландские футболисты со счетом 1:0. Всего в финальных раундах чемпионата мира испанцы принимали участие 14 раз. Также испанская команда 10 раз играла в финальном раунде чемпионата Европы и трижды становилась победителем турнира (1964, 2008, 2012).

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Испания 3:0
Первый тайм: 3:0
Албания
6.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа G Jose Rico Perez
Главные тренеры
Хулен Лопетеги Кристиан Пануччи
Голы
16′ Морено Родриго  
24′ Франсиско Роман Иско  
27′ Тиагу Алькантара  
Составы
Давид де Хеа 1
Серхио Рамос (к) 15
Жорди Альба 18
Альваро Одриосола 4
Ньигес Сауль 14
Коке 8
Тиагу Алькантара 10
Франсиско Роман Иско 22
48′ 60′ Жерар Пике 3
Фернандес Иглесиас Начо 6
65′ 74′ Давид Сильва 21
Марко Асенсио 20
82′ Морено Родриго 19
Ариц Адурис 9
1 Этрит Бериша (к)
4 Эльсеид Хюсай 70′
5 Фредерик Весели
18 Арлинд Айети
20 Эргюс Каче 29′
11 Аздрен Лулаку 14′
14 Таулант Джака 26′
9 Ледиан Мемушай
15 Хюсен Мемолла 46′
7 Анси Аголли
17 Эрос Грезда 66′ 47′
19 Лиридон Латифи
13 Иван Бальиу 46′
10 Армандо Садику
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 10
8 Удары в створ 2
5 Угловые 6
16 Фолы 15
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Македония
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 Команда Испании досрочно вышла в финальную часть ЧМ-2018
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