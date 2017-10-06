Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
8 «детских» блюд из тыквы
В Крыму массово изымают землю
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
6.10
Австрия3
Сербия2
Футбол. Чемпионат мира
6.10
Ирландия2
Молдавия0
Футбол. Чемпионат мира
6.10
Италия1
Македония1
Футбол. Чемпионат мира
6.10
Лихтенштейн0
Израиль1
Футбол. Чемпионат мира
6.10
Испания3
Албания0
Футбол. Чемпионат мира
6.10
Хорватия1
Финляндия1
Футбол. Чемпионат мира
6.10
Турция0
Исландия3
Футбол. Чемпионат мира
6.10
Косово0
Украина2
Футбол. Чемпионат мира
6.10
Грузия0
Уэльс1
Все события
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
81-летняя звезда «Девчат» показала Сети фигуру в купальнике – СМИ
СМИ опубликовали первые кадры свадьбы Шурыгиной
На рынке жилья отмечен удачный момент для сделки
Власти облегчат сделки с загородными домами
Фоторепортажи
10Емельяненко нокаутировал дос Сантоса
17«Спартак» обыграл «Урал» в матче РФПЛ
00:17 (мск), источник: ТАСС

Сборная Украины победила команду Косова, сохранив шансы на выход в финальный раунд ЧМ-2018

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сборная Украины победила команду Косова со счетом 2:0 в гостевом матче 9-го тура отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2018 года.

Источник: AFP 2017

Сначала автоголом отметился защитник хозяев Леарт Пакярада (60-я минута), на 87-й минуте забил Андрей Ярмоленко.

Благодаря выездной победе украинцы сохранили шансы на выход в финальный раунд чемпионата мира — 2018, который пройдет в России. Украинская команда занимает третье место в группе I с 17 очками, отставая на два очка от лидера сборной Исландии, обыгравшей в гостях турок (3:0). Вторую строчку занимает сборная Хорватии, которая на последних минутах упустила победу в домашней игре с финнами (1:1). На счету хорватов 17 очков, они опережают украинцев по разнице забитых и пропущенных мячей.

Сборная Турции после домашнего поражения от исландцев потеряла шансы на выход в финальный раунд мирового первенства — перед заключительным туром команда занимает четвертое место с 14 очками. Финны обеспечили себе пятое месте — в активе сборной 8 очков. Команда Косова, потерпев восьмое поражение подряд, завершит турнир на последнем месте. На данный момент в ее активе одно очко.

Благодаря потере очков хорватами сборная Исландии обеспечила себе участие в стыковых матчах за право сыграть в финальном раунде ЧМ, поскольку балканцы в последнем туре сыграют с украинцами. В заключительном туре пройдут матчи Финляндия — Турция, Украина — Хорватия, Исландия — Косово.

Согласно регламенту, победители групп напрямую выходят в финальный раунд ЧМ-2018. Восемь лучших сборных, которые заняли в своих группах вторые места, примут участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира примут.

Косово 0:2
Первый тайм: 0:0
Украина
6.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа I Loro Borici
Главные тренеры
Альберт Буняки Андрей Шевченко
Голы
  Леарт Пакярада 60′
  Андрей Ярмоленко 87′
Составы
Самир Уйкани (к) 1
Мергим Войвода 15
Леарт Пакярада 19
Амир Ррахмани 13
Байрам Яшаника 22
Милот Рашица 7
Берсант Целина 9
86′ Бесар Халими 8
83′ Бесар Мусолли 3
Фламур Кастрати 10
45′ 53′ Хекуран Криэциу 6
Эльбасан Рашани 17
70′ Ведат Мурики 18
Атдхе Нухиу 21
12 Андрей Пятов
17 Александр Караваев
4 Николай Матвиенко
3 Евгений Хачериди
20 Иван Ордец 55′
19 Денис Гармаш
7 Андрей Ярмоленко
16 Сергей Сидорчук
14 Руслан Ротань (к) 63′
6 Тарас Степаненко
11 Артем Кравец 45′ 42′
9 Ромеру Бонфим Марлос
10 Евгений Коноплянка 88′
15 Виталий Буяльский
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 14
3 Удары в створ 9
4 Угловые 3
14 Фолы 14
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
 Команда Испании досрочно вышла в финальную часть ЧМ-2018
Денисов: минчане не смогли нормально подготовиться к матчу КХЛ из-за поездки на метро
«Сибирь» не сдюжила: СКА побил рекорд «Авангарда»
Белорусская федерация футбола намерена подать жалобу на «Зенит»
Италия не смогла переиграть Македонию в отборочном матче ЧМ
Роман Широков покинул комитет профессионального футбола РФС
Виталий Кличко хочет вернуться в бокс и отомстить Энтони Джошуа
«Ливерпуль» намерен возобновить переговоры о покупке Промеса
Новости
Авто
Toyota показала брутальный кроссовер-минивэн На 45-м Токийском автосалоне дебютирует концепт-кар Toyota Tj Cruiser, который, по задумке разработчиков, может выполнять функции одновременно минивэна и кроссовера
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Власти назвали стоимость программы реновации
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь