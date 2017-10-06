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00:26 (мск), источник: Советский спорт

Италия не смогла переиграть Македонию в отборочном матче ЧМ-2018

Сборные Италии и Македонии сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира-2018.

Источник: AFP 2017

Встреча девятого тура в группе G прошла на поле стадиона «Олимпико ди Торино» и завершилась вничью со счетом 1:1. У итальянской сборной гол забил Джорджо Кьеллини. У македонской команды отличился Александар Трайковски.

После этой встречи Италия набрала 20 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы. Македония, имея в активе 8 баллов, находится на пятом месте.

В заключительном туре Италия 9 октября в гостях сыграет с Албанией. В тот же день Македония на своем поле примет Лихтенштейн.

В еще одном матче этой группы G сборная Лихтенштейна уступила Израилю со счетом 0:1. Забитый мяч на свой счет записал Эйтан Тиби.

Италия 1:1
Первый тайм: 1:0
Македония
6.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа G Olimpico Grande Torino
Главные тренеры
Джампьеро Вентура Игор Ангеловски
Голы
40′ Джорджо Кьеллини  
  Александр Трайковски 77′
Составы
Джанлуиджи Буффон (к)  
Давиде Дзаппакоста  
Джорджо Кьеллини  
Маттео Дармиан  
Леонардо Бонуччи  
69′ Марко Пароло  
Лоренцо Инсинье  
Чиро Иммобиле  
46′ Андреа Барцальи  
Даниэле Ругани  
64′ Симоне Верди  
Федерико Бернардески  
75′ Роберто Гальярдини  
Бриан Кристанте  
  Столе Димитриевски
  Стефан Ристовски
  Висар Муслиу
  Стефан Спировски 53′
  Эзджан Алиоски
  Энис Барди
  Марьян Радески
  Илия Несторовски
  Дарко Велкоски 75′
  Джоко Зайков
  Ферхан Хасани 64′ 61′
  Александр Трайковски
  Горан Пандев (к) 80′
  Иван Тричковски
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 3
3 Угловые 4
12 Фолы 12
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Лопеш Мартинш Тиагу Бруну (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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