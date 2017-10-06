Италия не смогла переиграть Македонию в отборочном матче ЧМ-2018

Источник: AFP 2017

Встреча девятого тура в группе G прошла на поле стадиона «Олимпико ди Торино» и завершилась вничью со счетом 1:1. У итальянской сборной гол забил Джорджо Кьеллини. У македонской команды отличился Александар Трайковски.

После этой встречи Италия набрала 20 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы. Македония, имея в активе 8 баллов, находится на пятом месте.

В заключительном туре Италия 9 октября в гостях сыграет с Албанией. В тот же день Македония на своем поле примет Лихтенштейн.