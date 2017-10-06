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00:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Сербия не смогла досрочно попасть на ЧМ-2018, потерпев поражение в Австрии

Сборная Сербии проиграла команде Австрии в гостевом матче отборочного раунда ЧМ-2018, упустив возможность досрочно пробиться на мундиаль. В последнем туре сербам предстоит сыграть со сборной Грузии (9 октября).

Источник: AFP 2017

На 11-й минуте отличился сербский полузащитник Лука Миливоевич, однако вскоре Гвидо Бургшталлер восстановил равновесие на табло. На 76-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря результативному удару Марко Арнаутовича. Казалось, сербы ушли от поражения на 83-й минуте, когда отличился Неманья Матич, но австрийцы вырвали победу в самой концовке. Решающий мяч на счету Луиса Шауба, которому ассистировал защитник «Рубина» Мориц Бауэр. Итоговый счёт — 3:2 в пользу Австрии.

В параллельном матче сборная Ирландии в родных стенах обыграла команду Молдавии со счётом 2:0. Дублем отметился Дэрил Мёрфи.

Турнирное положение в группе D:
1. Сербия — 18 очков; 2. Уэльс — 17; 3. Ирландия — 16; 4. Австрия — 12; 5. Грузия — 5; 6. Молдавия — 2.

Австрия 3:2
Первый тайм: 1:1
Сербия
6.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа D Ernst Happel
Главные тренеры
Марсель Коллер Славолюб Муслин
Голы
25′ Гвидо Бургшталлер  
76′ Марко Арнаутович  
89′ Луис Шауб  
  Лука Миливоевич 11′
  Неманья Матич 83′
Составы
Хайнц Линднер  
43′ Максимилиан Вебер  
70′ Мориц Бауэр  
Кевин Дансо  
90+2′ Александр Драгович  
44′ Штефан Ильзанкер  
Юлиан Баумгартлингер (к)  
Марко Арнаутович  
61′ Флориан Кайнц  
Луис Шауб  
77′ Флориан Гриллич  
Валентино Лазаро  
55′ 82′ Гвидо Бургшталлер  
Михаэль Грегорич  
  Владимир Стойкович
  Бранислав Иванович (к)
  Александр Коларов
  Стефан Митрович
  Матия Настасич
  Лука Миливоевич
  Неманья Матич
  Александр Митрович
  Душан Тадич
  Антонио Рукавина 69′
  Адем Ляич
  Мият Гачинович 87′
  Александр Прийович
Статистика
5 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 9
8 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
8 Угловые 1
16 Фолы 8
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Павел Краловец (Чехия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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