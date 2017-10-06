Сербия не смогла досрочно попасть на ЧМ-2018, потерпев поражение в Австрии

На 11-й минуте отличился сербский полузащитник Лука Миливоевич, однако вскоре Гвидо Бургшталлер восстановил равновесие на табло. На 76-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря результативному удару Марко Арнаутовича. Казалось, сербы ушли от поражения на 83-й минуте, когда отличился Неманья Матич, но австрийцы вырвали победу в самой концовке. Решающий мяч на счету Луиса Шауба, которому ассистировал защитник «Рубина» Мориц Бауэр. Итоговый счёт — 3:2 в пользу Австрии.



В параллельном матче сборная Ирландии в родных стенах обыграла команду Молдавии со счётом 2:0. Дублем отметился Дэрил Мёрфи.



Турнирное положение в группе D:

1. Сербия — 18 очков; 2. Уэльс — 17; 3. Ирландия — 16; 4. Австрия — 12; 5. Грузия — 5; 6. Молдавия — 2.