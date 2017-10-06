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21:46 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Уэльса обыграла на выезде команду Грузии в отборочном матче ЧМ-2018

МОСКВА, 6 окт — Р-Спорт. Футболисты сборной Уэльса победили на выезде команду Грузии в матче предпоследнего, девятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2018, который пройдет в России, в зоне УЕФА.

Источник: AFP 2017

Встреча группы D, прошедшая в Тбилиси в пятницу, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. У победителей мяч забил Том Лоуренс на 49-й минуте.

После этой победы валлийцы набрали 17 очков и продолжают идти на втором месте в таблице группы, отставая на одно очко от лидирующих сербов, которые позже вечером проведут свой отборочный матч против команды Австрии. Сборная Грузии с пятью очками в активе занимает пятое место в группе.

По регламенту соревнований, победители групп получают прямую путевку в финальную часть ЧМ-2018, а восемь лучших из девяти команд, занявших в своих группах вторые места, будут бороться за путевки в стыковых матчах. При учете восьмерки лучших не будут засчитываться очки, добытые командами в матчах с аутсайдерами групп.

Грузия 0:1
Первый тайм: 0:0
Уэльс
6.10.2017, 19:00 Отборочный турнир: Группа D Boris Paichadze
Главные тренеры
Владимир Вайсс Крис Коулман
Голы
  Том Лоуренс 49′
Составы
Георгий Лория  
Гурам Кашия  
Георгий Наваловский  
Соломон Кверквелия  
Отар Какабадзе  
Валерий Казаишвили  
Георгий Меребашвили  
Джаба Канкава (к)  
76′ Ника Квеквескири  
Джамбул Джигаури  
89′ Валериане Гвилия  
Давид Хочолава  
76′ Георгий Квилитая  
Давид Схиртладзе  
  Уэйн Хеннесси
  Бен Дэйвис
  Крис Гантер
  Эшли Уильямс (к)
  Джеймс Честер
  Аарон Рэмси
  Джо Аллен
  Энди Кинг
  Джо Ледли 82′
  Дэвид Эдвардс
  Сэм Воукс 74′
  Хэл Робсон-Кану
  Том Лоуренс 90′ 55′
  Бен Вудберн
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Удары (всего) 6
1 Удары в створ 3
3 Угловые 1
8 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Грузия
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