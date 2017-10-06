Сборная Уэльса обыграла на выезде команду Грузии в отборочном матче ЧМ-2018

Источник: AFP 2017

Встреча группы D, прошедшая в Тбилиси в пятницу, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. У победителей мяч забил Том Лоуренс на 49-й минуте.

После этой победы валлийцы набрали 17 очков и продолжают идти на втором месте в таблице группы, отставая на одно очко от лидирующих сербов, которые позже вечером проведут свой отборочный матч против команды Австрии. Сборная Грузии с пятью очками в активе занимает пятое место в группе.