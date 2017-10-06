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21:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сигурдссон — в стартовом составе сборной Исландии на матч с Турцией

Стали известны стартовые составы сборных Турции и Исландии на матч отбора ЧМ-2018.

Источник: РИА "Новости"

После восьми матчей в группе I Турция имеет 14 очков и делит с Украиной третье-четвертое места, а Исландия — вторая с 16 очками.

Турция: Волкан Бабаджан, Айхан, Топал, Сеюджю, Джанер Эркин, Дженк, Белезоглу, Шахин, Огузхан, Туран, Йылмаз.

Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Р. Сигурдссон, Арнарсон, Магнуссон, Гвюдмундссон, Г. Сигурдссон, Гюннарссон, Бяднасон, Финнбогасон, Бедварссон.

Матч начнется в 21.45 по московскому времени. Трансляция доступна по ссылке.

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