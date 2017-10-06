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20:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Оланаре уверен, что сборная Нигерии досрочно оформит путёвку на ЧМ-2018

Нападающий московского ЦСКА и сборной Нигерии Аарон Оланаре выразил мнение, что его национальная команды сможет досрочно оформить выход на ЧМ-2018, победив в домашнем матче с Замбией 7 октября.

Форвард российского клуба попал в число запасных игроков, которые могут быть вызваны в сборную в случае травм футболистов основной команды.

«Уверен, что мои партнёры по сборной Нигерии заставят страну гордиться собой в субботу. Мы слишком близко приблизились к своей мечте о выходе на ЧМ-2018, а Замбия не сможет нас остановить. Наша команда усердно работала. Не вижу причины, которая мешает сборной Нигерии досрочно оформить выход на ЧМ-2018 в субботу. Осознаю, что в африканском футболе нет простых соперников, но уверен, Нигерия не будет недооценивать Замбию. Мы не хотим откладывать выход на ЧМ до последнего матча с Алжиром, поэтому надо побеждать и превращать последнюю игру отборочного турнира в формальность. Буду поддерживать команду, несмотря на то что нахожусь в списке резервистов», — цитирует Оланаре Сompletesportsnigeria.

Сборная Нигерии (10 очков) после четырёх туров опережает в своей отборочной группе Замбию на три балла в турнирной таблице. В случае победы нигерийцы досрочно обеспечат себе путёвку на ЧМ-2018, а при других раскладах всё будет решаться в последнем, шестом, туре.

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