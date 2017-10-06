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19:40 (мск), источник: ТАСС

Мутко: Английским болельщикам нужно верить побывавшим в России туристам, а не пропаганде

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Проблем у английских и немецких болельщиков на чемпионате мира по футболу 2018 года в России не будет, им нужно верить туристам, побывавшим в России, а не пропаганде. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

Источник: ИТАР-ТАСС

Сборные Англии и Германии в четверг обеспечили себе участие в финальной стадии ЧМ-2018, досрочно заняв первые места в европейских отборочных группах F и C соответственно.

«Мы их поздравляем от всей души. Никаких сомнений в том, что чемпионы мира немцы попадут на чемпионат мира, не было; да и сборная Англии спокойно решила задачу. Эти команды — украшение любого турнира, без них чемпионат мира обеднел бы. Мы сделаем все, чтобы им было комфортно в России; сборная Германии уже ощутила на себе российское гостеприимство, когда выступала на Кубке конфедераций», — отметил Мутко.

На вопрос, что бы он сказал английским болельщикам, которые опасаются ехать в Россию, Мутко ответил: «Надо слушать тех, кто бывал в России — например, на финале Лиги чемпионов [2008 года] между “Манчестер Юнайтед” и “Челси”. Надо ориентироваться на людей, а не на пропаганду и продолжающиеся желания дискредитировать Россию. В Россию с туристическими целями ежегодно приезжают миллионы людей, на них и нужно ориентироваться. Популярность нашей страны растет с каждым годом, потому что у нас безопасно, комфортно и есть много на что посмотреть».

«Мы ждем английских и немецких болельщиков. Никаких проблем у них не будет. Для обладателей билетов въезд будет безвизовым. Когда в Москве проводился финал Лиги чемпионов, болельщикам нужно было делать визы, платить за них, сейчас же ничего такого не будет. Паспорт болельщика можно будет получить как в электронном виде, так и по почте», — отметил Мутко.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске и Сочи.

 Мутко: английским болельщикам нужно верить побывавшим в России туристам, а не пропаганде
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