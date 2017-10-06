Говорите, что Месси плох в сборной? Учитесь смотреть футбол

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Сергей Титов

Чемпионат мира без Лео Месси — маленькая катастрофа, приобретающая всё более реальные очертания. И обрывающая заколдованный круг сборной Аргентины на последних международных турнирах: она доходит до финала, периодически играя в состоянии дремоты, в решающем матче упускает массу моментов, драматично проигрывает, Лео Месси награждают призом лучшему игроку турнира, и многие болельщики начинают кипеть. «Как, опять Месси? Да он потерялся на поле. Да Видаль/Санчес/Клозе/Кроос/кто угодно с меньшей магией имени заслужил больше!».

На самом деле оценка игры Месси в сборной Аргентины — этакий тест на понимание футбола. Сначала ты обязательно попадаешь в ряды тех, кто горланит о невзрачной игре Месси. Потом включаешь матчи Аргентины, следишь за Лео пристальнее. И если действительно умеешь смотреть игру, а не оценивать её по счёту на табло и месту в турнирной таблице, — меняешь мнение. Вот я, например, три года назад плохо понимал футбол и так же горланил. Умные люди оценивают вклад Месси намного мощнее. «Без Месси в составе опасений было бы намного больше. Кроме него, никто в сборной Аргентины не чувствует свою силу», — сказал накануне матчей Сесар Луис Менотти. Хорхе Сампаоли пока излучает уверенность, что Аргентина попадёт на чемпионат мира, и Месси — его главная надежда на нужный результат.

Не вина Месси, что Аргентина не может конвертировать в голы 73 удара по чужим воротам. Важнее для осознания другая статистика: без Месси «альбиселесте» выиграли всего однажды. При восьми попытках. Месси вызывает проблемы сборной Аргентины, но только вытекающие из других факторов, а не его игры.

Команда дико зависима от Месси

Одного из массы примеров будет достаточно, чтобы объяснить. Перуанцы, чей тренер Рикардо Гарека отвергал, что может натравить на Месси персональную опеку, берут капитана «альбиселесте» в пятиугольник прессинга. Земным игрокам опасно пасовать в пятиугольник — прессингующие готовы бросаться на него, как пираньи на кусочек еды, и провоцируют потерю мяча или пас назад. Но Билья всё равно отдаёт в пятиугольник, перуанцы защищаются недостаточно плотно — и Месси, выпутываясь из сложной фигуры, дальним ударом организует опасный момент.

Игра Аргентины, несмотря на сложные тактические замыслы, была завязана простецки — пятёрка, отвечающая за билд-ап (хотя на практике только Маскерано и Билья), ищет Месси между линиями, он опускается в глубину, превращая 2−3−5 в 2−3−1−4. А дальше всё зависит от творческого порыва Месси. Он может потащить мяч вперёд сам, как в уже разобранном моменте.



Может отдать передачу вразрез или на свободное пространство, куда трижды классно ускорялся Бенедетто.

Может и открыть зону для динамичного Бенедетто. Перуанцы позволяли — схема 4−1−4−1 с низко посаженным опорником Тапией означала, что Тапия будет часто наступать Месси на пятки, а остальная команда недостаточно хорошо заполняла зону, которую оставлял опорник.

Такой стиль футбола нравится Месси. «Лео должен быть вовлечён в игру, оказываться в тех ситуациях, когда он может коснуться мяча. Иначе он злится. Если Месси не касается мяча пять минут, нужно доставить ему его, где бы он ни находился», — сказал на днях Хави. Месси идеально понимает, как нужно создать свободную зону открыванием, как найти свободную зону пасом, и стиль «Барселоны» Гвардиолы был завязан во многом на понимании футбола Месси. Сейчас Хосеп очень ценит Кевина Де Брёйне, и это неспроста: бельгиец по качествам приближен к Лео.



Однако у стиля Месси есть две важные особенности. Во-первых, Лео очень зависим от подкормки мячами из глубины, чувства свободных зон. Чтение таких ситуаций у Бильи и особенно Банеги слабее, чем у привычных партнёров Месси по «Барселоне». Во-вторых, зависимость от Месси заставляет страдать остальных игроков команды — их Лео как бы оттеняет. Ди Мария запоминается только рывками по флангу и несоблюдением позиционной структуры, Папу Гомес спит весь первый тайм, потому что его край не нагружают мячами, не попадает в игру Ригони. Дикая зависимость от Месси снижает атакующий потенциал на флангах, и даже логично, что лучший момент после навеса Аргентина тоже организовала из центральной зоны. А подачу тоже исполнил Месси.

Лучший аргентинский игрок после Месси его дублирует

Да, и Пауло Дибала — игрок со схожими качествами. Тоже ртутный, тоже любящий искать свободные зоны, служащий проводником между полузащитой и Игуаином (или любым другим игроком на острие). Тоже погружающийся в тоску, когда ему плотно перекрывают кислород. Но неправильно сравнивать Дибалу и Месси, правильнее отмечать, что у лидера «Ювентуса» есть некоторые качества Лео, прокачанные похуже. Дибала хочет быть примой и грустит без мяча, но не может спокойно принять теневую роль и создавать свободные зоны для партнёров, как это делает Месси — скорее Пауло будет неустанно просить мяч, чтобы долбануть издали.

Несовместимость Месси и первого после Месси уже понимает и Хорхе Сампаоли, и сам Дибала. Сампаоли считает, что всё упирается во время: «Месси и Дибала играют на поле идентичную роль. У них не было времени на то, чтобы как следует сыграться, поэтому кто-то из них будет выпадать из командной игры. Со временем они наверняка найдут общий язык, но пока мы не можем рисковать. В решающих матчах нам нужен Лео, играющий, как в «Барселоне». Из слов Сампаоли вытекает, что с Эквадором Дибала тоже останется на скамейке — Месси и его лучшие качества сейчас нужнее сборной.

Стиль работы Сампаоли

Если Аргентина всё же пробьётся на чемпионат мира, она будет в тройке главных фаворитов турнира с Германией и Бразилией, и тренерский фактор здесь станет главным. Хорхе Сампаоли — редкий тренер, строящий игровой рисунок и состав сборной по лекалам клубного футбола. Первые штрихи Сампаоли в сборной Аргентины объясняют стиль «энтренадора». При позиционной атаке Хорхе хочет, чтобы «альбиселесте» выстраивались 2−3−5, комбинировали различные варианты билд-апа, а после потери — душили прессингом до центральной линии. Комплектование состава зависит от тренерской философии сильнее, чем от клуба и статистики: игроки, обеспечивающие интенсивность, для Сампаоли важнее звёзд. Его правило отсеяло из сборной Гонсало Игуаина, тяжеловатого и выполняющего свою работу исключительно в центральной зоне. Подвижный Бенедетто тренеру нравится намного больше.



Продвинутый подход Сампаоли гарантирует слаженную работу команды на крупном турнире, как в прошлогодней Италии Конте. Но есть проблемка — футбол сборных сильно отличается от клубного дефицитом времени на отработку тактики до мельчайших деталей, особенно в условиях квалификации. Выстроить позиционную атаку за несколько тренировок нереально, а у Сампаоли вообще было всего два дня на сбор игроков и раздачу заданий на ближайший матч. Подход Карлоса Билардо или Алехандро Сабельи, возившего Аргентину на предыдущий чемпионат мира, лучше адаптирован к институту сборных: на отстройку защиты требуется значительно меньше времени.



Так что стиль, насаждаемый Сампаоли, немножко предсказуем. Аргентина в любой непонятной ситуации ищет главную звезду, потому что другие сценарии атаки ещё не разучены. Месси приходится брать на себя лишнюю работу, опускаться даже под начало атаки. Такие ситуации, как на скриншоте, — типичны для Месси в сборной.

Идеал Сампаоли понятен — он хочет, чтобы Аргентина играла, как его прошлогодняя «Севилья», и при атаках спокойно перестраивалась на 2−3−5, как прогрессивные клубные команды (эта идея пришла в стиль sampaolismo от Пепа Гвардиолы). Главным игроком «Севильи» Сампаоли был Самир Насри — переведённый в глубину атакующий полузащитник, наладивший циркуляцию мяча и блуждавший в поиске зон между линиями. В сборной такую задачу должен решать Эвер Банега, но решает Месси. И отходит в глубину, пока пропадают Банега и Меркадо — важные участники продвижения мяча при такой схеме.

Если Аргентина приедет к нам, возникнет ещё одна проблема

Ну да, та же самая, которую часто отмечают в «Барселоне». Сампаоли пока закрывает глаза на работу Лео Месси без мяча, но при редких позиционных атаках сборной Перу аргентинцы оборонялись ввосьмером. Месси и Бенедетто нередко отдыхали за линией мяча, из-за чего возникала проблема в центральной зоне. Тройка перуанцев — Тапия, Йотун, Пенья — на полном серьёзе получала преимущество над Аргентиной в контроле середины. Такие моменты были типичны.

Здесь тоже важно, как Сампаоли выкрутится из ситуации в дальнейшем. Давно известно, что Месси играет в прессинге неплотно, важно лишь сделать его слабости не так ярко выраженными. Ну и немного изменить свою тактическую философию — Сампаоли считает, что команда должна садиться за линию мяча в полном составе. Примером для Месси внезапно должен стать другой аргентинец, Лусиано Вьетто, качественно выполнявший свою прессинг-миссию в прошлогодней «Севилье» Сампаоли.



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«Если у вас есть Месси, вы должны сделать всё, что в ваших силах, чтобы Месси полюбил вас», — говорил Хорхе Сампаоли, ещё когда тренировал «Севилью». Отказавшись от прогрессирующей клубной команды ради работы со сборной родной страны, Сампаоли сделал всё, чтобы доказать сказанный собой же тезис. В августе тренер ездил домой к Месси, где болтал за накрытым столом с хлебными закусками и обсуждал свои принципы. Спустя месяц Сампаоли наведался в Барселону к Месси и Маскерано, захватил ноутбук и на видео объяснил, что хочет от них видеть. Весьма вероятно, что Хорхе просил одного лидера открываться под передачи другого — в матче с Перу их комбинация как минимум трижды приводила к опасности.