Тренеры и ветераны высказались за отставку Бородюка в сборной Казахстана и назначение своего специалиста

Булат Есмагамбетов, функционер, экс-тренер «Кайсара», «Кызыл-Жара» СК:

«Как завершится отборочный турнир чемпионата мира, необходимо предоставить возможность Бородюку отчитаться: что у него получилось, а что нет. Все понимают, какой может быть судьба у тренера в случае отсутствия удовлетворительного результата. Естественно, это отставка. Во главу угла всегда ставился результат. Так что поиск нового тренера однозначно необходим. А перед этим следует понять, какие перспективы у команды для дальнейшего роста. Нужно исходить из этих соображений при назначении нового специалиста».

Владимир Гулямхайдаров, экс-тренер «Кайрата», «Сункара», «Локомотива»:

«То, что надо менять тренера, однозначно. По большому счету, на новый отборочный цикл необходимо ставить казахстанского тренера. А что, у нас есть свои тренеры. Тот же Байсуфинов, или Масудов. Есть Талгаев, Никитенко. Вот сейчас работает иностранный специалист (Бородюк), вообще не видно никакой игры при нем. Хотя любой тренер строит игру от обороны, потому что это проще, чем наладить игру в атаке. Но у нас нет ни обороны, ни атаки. То есть не видно тренерской руки. Если раньше при Пайперсе что-то показывали, то сейчас ничего нет. И какой смысл такого тренера держать? Как-то прочитал, что наша федерация выразила доверие Бородюку. В федерации совсем что ли не футбольные люди работают? Как это доверять при одних поражениях? Только в нашей федерации может быть так. В другой федерации такого не может быть. Выводы должны быть сделаны. Например, где бы не работал Бердыев, видна его работа, особенно по тому, как играет команда в обороне. Но у нас нет игры ни в обороне, ни в средней линии, ни в атаке.

Владимир Линчевский, экс-тренер «Иртыша», «Жетысу», «Кайсара»:

«Ни раз спотыкались на этом и все время одно и тоже с приглашением иностранных тренеров. Поймите, человек со стороны никогда не вложит душу. Это что в клубах, что в сборной. Ну, чем был плох Талгат (Байсуфинов)? Выкладывался же в работе. При нем вроде бы и парни играли с необходимой самоотдачей. Пришел Бородюк, и у него вообще нет никакого результата. Да еще у него не было опыта самостоятельной работы в сборных. Какой он главный тренер сборной? Работал бы Талгат, набрался бы уже необходимого опыта. А сейчас опять что ли начнем искать тренера со стороны? Сколько можно об этом говорить, мы столько уже проср… ли. Необходимо ставить своего тренера. Играли бы наши игроки за границей, тогда можно было бы сказать — да, им нужен иностранный специалист. Но у нас нет таких матерых футболистов. У нас люди варятся в собственном соку. Поэтому и человек нужен свой, который знает, как их можно зацепить, как с ними нужно разговаривать. Возьмите Россию, Черчесов ездит с одной игры на другую, смотрит игроков, крутит состав. Да, у него тоже нет хороших результатов, но ему сказали — работай! Вот он и работает, вкладывая душу. Поэтому следует непросто назначать нового тренера, а контролировать его работу, помогать ему во всем. На сборную должны работы все клубные тренеры. Отправляя игроков в национальную команду надо им объяснять, что такое сборная. Сейчас футболисты высказываются, что играть за сборную большая честь и все такое. Так эту честь надо защищать. Люди должны более ответственно относиться к своей работе.

Может быть на сегодняшний день целесообразно создать тренерский тандем, чтобы дополняли друг друга. А то своих специалистов повыбрасывали со счетов. Гляньте на чемпионат, понабрали всяких там Пасулько и всех потом поувольняли. Чего они добились? Ничего. В футболе должны работать настоящие специалисты, которые будут следить за работой в клубах и сборной. А у нас люди занимались одним делом, а в итоге руководят футболом. Это же бред. Поэтому ничего нет абсолютно. Я бы оставил в сборной Байсуфинова и пригласил бы еще Талгаева или Масудова. Есть еще Фомичев, разговора нет, Володька — грамотный специалист. Надо выбирать кого-то из них, работающих сейчас в Казахстане, встретиться с ними, все обсудить. Считаю, это опытные тренеры. Байсуфинов с кем-то из них должен работать в тандеме. По мне, шаг в сторону тандема принесет определенную пользу команде. Между прочим, тот же Никитенко работает в молодежной сборной Казахстана, так у него результат какой-то есть. И не надо сейчас его дергать, пусть работает спокойно.

Юсуп Шадиев, ветеран казахстанского футбола

«Надо провести последнюю игру с Арменией, а потом сесть и во всем разобраться. Знаете, тренер сборной должен быть грамотным тактически. Он же не станет переучивать футболистов техническим моментам. Игроков должны готовить клубы. Хороший специалист никогда не помешает, разные иностранцы бывают, но я всегда выступал за своего тренера. Не знаю как другим, а мне нравилась работа Байсуфинова. Можно согласиться с тем, что у него нет международного опыта, так как работал в казахстанских клубах. С этой точки зрения и приглашали Бородюка. Но у Байсуфинова есть одно преимущество, он хорошо знает внутренний рынок, может стукнуть по столу кулаком и поговорить с игроками жестко. Зарубежный тренер не донесет до игроков то, что может донести Байсуфинов. И при нем мы неплохо играли. Хотя в сборной может работать и Масудов. Я за нашего тренера, который будет со своей стороны очень стараться, потому как знает, что никуда не уедет».

Агадилда Хасенов, специалист, экс-тренер «Сункара»:

«Необходимо считаться с реальностью. А реальность такова, что сборная не набрала ни одного очка и выглядит неубедительно. Это первое. Второе. Футбол играется ради болельщиков, поэтому сейчас такая критическая масса, что игнорировать ее тоже нельзя. Аргументов оставить Бородюка в команде нет. Аргументы могут быть только у руководства Федерации из субъективных соображений. В силу того, что симпатизирует этому тренеру. Других аргументов не вижу. С самого начала были опасения при назначении Бородюка. Они связывались с тем, что он не имел соответствующей самостоятельной работы как в клубе, так и сборной. Хотя могло сложиться по-другому, но сложилось так, как сложилось. Получилось так, что команда не показывает не только результат, но и соответствующей игры. Поэтому выводы напрашиваются сами собой. Тем более когда нет никаких турнирных задач. Сейчас самый удобный момент расстаться с тренером, поблагодарив его за проделанную работу. Возможно смена тренера встряхнет команду перед матчем с Арменией. Новый тренер получит шанс сходу окунуться в отборочный цикл и через официальную игру оценить возможности футболистов, что впоследствии поможет четко определить ориентиры в своей работе. Я тоже склоняюсь к тому, что нужно доверять отечественным специалистам. Зачем нам лукавить, высококвалифицированный тренер из-за рубежа к нам не приедет. И потом, какой бы тренер не был, игру команды определяют футболисты. При своем тренере, наверное, будет больше патриотизма, а нехватка мастерства будет компенсироваться высокой самоотдачей и сплоченностью команды. А когда у ее руля стоит зарубежный тренер, у болельщика вольно-невольно закрадывается мысль, что человек пришел временно. С него потом ничего не спросишь, а отечественный специалист находится в более конкретной среде. Человеческое достоинство не позволит ему махнуть на все рукой и уехать. Со всех этих точек зрения смена тренера напрашивается. И чем быстрее, тем лучше. Смена тренера ослабит давление на команду и встряхнет ее».