Глеб: Сейчас у сборной Беларуси какое-то сплошное безволие, бесхарактерность

«За последние лет 10−15 такого точно не припомню. Раньше тоже немало проигрывали, были неудачные матчи. Но какой-то уровень ведь держали. И контратаковали, и опасные моменты создавали. Да, стабильности не хватало, но у «топов» иногда выигрывали. Сейчас же какое-то сплошное безволие, бесхарактерность. Огонь в глазах? Успокойся, какой огонь?! Забудь! Просто желания не видно. Почему так — надо у ребят спрашивать.

Поражение от сборной Люксембурга повторилось спустя 10 лет, а они ведь, эти «карлики», на самом деле за это время прибавили. Раньше же и внимания не обращали, что это такое — Андорра или «люксы», все стояли по 10 человек в своей штрафной. А сейчас даже интересно смотреть: играют разнообразно, атакуют. А страна-то — вот такая, малюсенькая! Наверное, обесценивается понятие «сборная Беларуси», — цитирует Глеба «Прессбол».