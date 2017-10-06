Глеб: Сейчас у сборной Беларуси какое-то сплошное безволие, бесхарактерность
Бывший футболист сборной Беларуси Александр Глеб, выступающий за БАТЭ, раскритиковал игру национальной команды в последнее время.
Бывший футболист сборной Беларуси Александр Глеб, выступающий за БАТЭ, раскритиковал игру национальной команды в последнее время.
В отборочном раунде чемпионата мира—2018 белорусская команда занимает в своей группе последнее место, набрав пять очков.
«За последние лет 10−15 такого точно не припомню. Раньше тоже немало проигрывали, были неудачные матчи. Но
Поражение от сборной Люксембурга повторилось спустя 10 лет, а они ведь, эти «карлики», на самом деле за это время прибавили. Раньше же и внимания не обращали, что это такое — Андорра или «люксы», все стояли по 10 человек в своей штрафной. А сейчас даже интересно смотреть: играют разнообразно, атакуют. А