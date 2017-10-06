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15:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Глеб: Сейчас у сборной Беларуси какое-то сплошное безволие, бесхарактерность

Бывший футболист сборной Беларуси Александр Глеб, выступающий за БАТЭ, раскритиковал игру национальной команды в последнее время.

Источник: РИА "Новости"

В отборочном раунде чемпионата мира—2018 белорусская команда занимает в своей группе последнее место, набрав пять очков.

«За последние лет 10−15 такого точно не припомню. Раньше тоже немало проигрывали, были неудачные матчи. Но какой-то уровень ведь держали. И контратаковали, и опасные моменты создавали. Да, стабильности не хватало, но у «топов» иногда выигрывали. Сейчас же какое-то сплошное безволие, бесхарактерность. Огонь в глазах? Успокойся, какой огонь?! Забудь! Просто желания не видно. Почему так — надо у ребят спрашивать.

Поражение от сборной Люксембурга повторилось спустя 10 лет, а они ведь, эти «карлики», на самом деле за это время прибавили. Раньше же и внимания не обращали, что это такое — Андорра или «люксы», все стояли по 10 человек в своей штрафной. А сейчас даже интересно смотреть: играют разнообразно, атакуют. А страна-то — вот такая, малюсенькая! Наверное, обесценивается понятие «сборная Беларуси», — цитирует Глеба «Прессбол».

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