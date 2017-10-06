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15:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

36 футболистов, перепалка с Сан-Марино и собственное приложение для смартфона. Сборная Германии едет в Россию

«СЭ» рассказывает о том, как действующие чемпионы мира и обладатели Кубка конфедераций завоевали путевку на ЧМ-2018.

Источник: Спорт-Экспресс

КОРОЛИ РОТАЦИИ

Немцы еще во время Кубка конфедераций дали понять, что состав у них почти безразмерный. Перед началом турнира все ругались на Йоахима Лева за то, что тот привез в Россию «молодежку» и взял с собой лишь трех действующих чемпионов мира, а такой состав взял и выиграл трофей.

По ходу отборочного цикла немцы позволяли себе и не такие штуки. В девяти матчах в группе Лев задействовал 36 (!) футболистов — 33 полевых игроков и трех вратарей. Для сравнения: за сборную Англии в квалификации играли 26 человек, а за Испанию и Франции — по 28.

Единственным футболистом, который провел без замен все 9 матчей, стал Джошуа Киммих. Кажется, 22-летний полузащитник «Баварии» — это новая звезда «бундестим».

Еще один примечательный факт — два игрока, выступавших на Кубке конфедераций, не провели ни одного матча в отборочном турнире к ЧМ-2018. Это 22-летний защитник Никлас Зюле (4 игры на КК-2017) и 24-летний полузащитник Керем Демирбай (1 игра на КК-2017).

Весной 2018 года у Лева будет одна большая проблема — как уместить всех лучших футболистов Германии в 23 места заявки на чемпионат мира.

НАЕЗД НА САН-МАРИНО

На бумаге отборочная группа сборной Германии выглядела вполне солидно. Североирландцы удивили на Euro-2016, чехи и норвежцы не так хороши как раньше, но традиционно считаются хорошими командами. Да и Азербайджан способен дома дать бой любому фавориту.

Однако уже к третьему туру стало понятно, что соперников у команды Лева в этой компании нет. На старте квалификации немцы сыграли с норвежцами, чехами и североирландцами и добыли три победы с общим счетом 8:0.

При таком ходе событий было легко заскучать и немцы принялись искать альтернативные развлечения. Перед выездным матчем с Сан-Марино они сходили в гости к Папе Римскому и посетили Колизей, но все равно обыграли карлика одной левой — 8:0, а 21-летний Серж Гнабри сделал хет-трик в дебютном матче за сборную.

Тогда поразвлекаться решил Томас Мюллер. Полузащитник заявил, что игры с такими соперниками не имеют ничего общего с профессиональным футболом. В Сан-Марино страшно обиделись и ответили немцу разгромным письмом из десяти пунктов.

На этом история не закончилась. В следующей встрече с сан-маринцами решил пошутить уже Лев. Тренер выпустил на поле 11 футболистов из 11 разных клубов. Такого в истории «манншафт» не было с 1960 года! При этом рулевой пошел еще дальше — на замены вышли Марвин Платтенхардт из «Герты» и Тимо Вернер из «Лейпцига» — так клубный счет достиг 13. Но в концовке Лев сам все и испортил — зачем-то дал поиграть еще одному представителю «Лейпцига» Диего Демме. Кстати, тот матч немцы выиграли со счетом 7:0, но это вряд ли кому-то интересно.

ПРОЩАНИЕ С ПОДОЛЬСКИ

В конце этого года сборная Германии рассталась с еще одним человеком-эпохой. Вслед за Ламом, Клозе и Швайнштайгером карьеру в «бундестим» завершил и Лукас Подольски. Его проводили по-королевски — победой над англичанами, пусть и в товарищеском матче. Трибуны всю игру пели песни в честь Польди, а он сам впервые вывел сборную на игру с капитанской повязкой. Единственный гол в той игре красивейшим ударом из-за штрафной забил сам виновник торжества. Может, все-таки стоило остаться?

АЙ-МАННШАФТ

Сборная Германии не только невероятно молодая, но еще и самая технологичная. Наверное, это единственная футбольная команда в мире, у которой есть свое приложение. Говорят, его разработали еще для ЧМ-2014, но тогда программа была закачана в пару планшетов, а сейчас она есть в смартфоне каждого игрока. Чудо-приложение умеет почти все: там есть расписание тренировок, информация о том, какой сегодня дресс-код и командный чат. Однако главная его функция — тактическая подготовка к матчам. Целая бригада специалистов до мельчайших подробностей разбирает действия соперников, а потом нужная информация оказывается прямо в телефонах у футболистов.

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