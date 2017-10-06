36 футболистов, перепалка с Сан-Марино и собственное приложение для смартфона. Сборная Германии едет в Россию
«СЭ» рассказывает о том, как действующие чемпионы мира и обладатели Кубка конфедераций завоевали путевку на ЧМ-2018.
«СЭ» рассказывает о том, как действующие чемпионы мира и обладатели Кубка конфедераций завоевали путевку на ЧМ-2018.
КОРОЛИ РОТАЦИИ
Немцы еще во время Кубка конфедераций дали понять, что состав у них почти безразмерный. Перед началом турнира все ругались на Йоахима Лева за то, что тот привез в Россию «молодежку» и взял с собой лишь трех действующих чемпионов мира, а такой состав взял и выиграл трофей.
По ходу отборочного цикла немцы позволяли себе и не такие штуки. В девяти матчах в группе Лев задействовал 36 (!) футболистов — 33 полевых игроков и трех вратарей. Для сравнения: за сборную Англии в квалификации играли 26 человек, а за Испанию и Франции — по 28.
Единственным футболистом, который провел без замен все 9 матчей, стал Джошуа Киммих. Кажется, 22-летний полузащитник «Баварии» — это новая звезда «бундестим».
Еще один примечательный факт — два игрока, выступавших на Кубке конфедераций, не провели ни одного матча в отборочном турнире к ЧМ-2018. Это 22-летний защитник Никлас Зюле (4 игры на КК-2017) и 24-летний полузащитник Керем Демирбай (1 игра на КК-2017).
Весной 2018 года у Лева будет одна большая проблема — как уместить всех лучших футболистов Германии в 23 места заявки на чемпионат мира.
НАЕЗД НА
На бумаге отборочная группа сборной Германии выглядела вполне солидно. Североирландцы удивили на Euro-2016, чехи и норвежцы не так хороши как раньше, но традиционно считаются хорошими командами. Да и Азербайджан способен дома дать бой любому фавориту.
Однако уже к третьему туру стало понятно, что соперников у команды Лева в этой компании нет. На старте квалификации немцы сыграли с норвежцами, чехами и североирландцами и добыли три победы с общим счетом 8:0.
При таком ходе событий было легко заскучать и немцы принялись искать альтернативные развлечения. Перед выездным матчем с
Тогда поразвлекаться решил Томас Мюллер. Полузащитник заявил, что игры с такими соперниками не имеют ничего общего с профессиональным футболом. В
На этом история не закончилась. В следующей встрече с
ПРОЩАНИЕ С ПОДОЛЬСКИ
В конце этого года сборная Германии рассталась с еще одним
Сборная Германии не только невероятно молодая, но еще и самая технологичная. Наверное, это единственная футбольная команда в мире, у которой есть свое приложение. Говорят, его разработали еще для ЧМ-2014, но тогда программа была закачана в пару планшетов, а сейчас она есть в смартфоне каждого игрока.