Серхио Рамос: Сказал Пике, чтобы не путал политику и спорт
Капитан сборной Испании Серхио Рамос высказался о поведении своего партнера по национальной команде Жерара Пике, который призывал жителей Барселоны проголосовать за независимость Каталонии.
Капитан сборной Испании Серхио Рамос высказался о поведении своего партнера по национальной команде Жерара Пике, который призывал жителей Барселоны проголосовать за независимость Каталонии.
Позже фанаты национальной команды подвергли критике игрока. Пике, в свою очередь заявил, что готов завершить международную карьеру.
Согласно СМИ, Рамос и Пике повздорили на тренировке. Капитан мадридского «Реала» упрекнул своего товарища в негативном влиянии на атмосферу в раздевалке сборной.
«У болельщиков свое мнение, и они имеют на это полное право, — говорит Рамос. — Но я могу сказать вам, что у нас с Пике замечательные отношения. Не стоит смешивать политику и спорт. Это большая ошибка.
Я не могу сказать, что недоволен происходящим вокруг. Но я надеюсь, что все проблемы будут решены в ближайшее время, и мы сможем вернуться к нормальной жизни. Я лишь хочу заниматься футболом. Это именно то, что делает меня счастливым каждый день.
Для нашей команды это была непростая неделя, потому что в один прекрасный момент политика и спорт слились в одно целое.
Я — капитан сборной Испании. И на эту тему, в первую очередь, общался с нашим главным тренером. С Пике тоже был разговор, и я заявил ему, что не стоит путать политику и спорт, потому что мы сейчас должны думать о выходе команде на чемпионат мира в России.
Жерар уже дал вам комментарии на этот счет. У нас хорошие отношения, даже не смотря на то, что наши политические взгляды отличаются в корне. Но это касается не только Пике. У каждого игрока сборной Испании собственный взгляд на жизнь. Мы должны относиться терпимее друг к другу, потому что преследуем одну цель и находимся в одной лодке, — сказал Рамос, чьи слова приводит Sky Sports.