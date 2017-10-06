Серхио Рамос: Сказал Пике, чтобы не путал политику и спорт

Источник: Советский спорт

Позже фанаты национальной команды подвергли критике игрока. Пике, в свою очередь заявил, что готов завершить международную карьеру.

Согласно СМИ, Рамос и Пике повздорили на тренировке. Капитан мадридского «Реала» упрекнул своего товарища в негативном влиянии на атмосферу в раздевалке сборной.

«У болельщиков свое мнение, и они имеют на это полное право, — говорит Рамос. — Но я могу сказать вам, что у нас с Пике замечательные отношения. Не стоит смешивать политику и спорт. Это большая ошибка.

Я не могу сказать, что недоволен происходящим вокруг. Но я надеюсь, что все проблемы будут решены в ближайшее время, и мы сможем вернуться к нормальной жизни. Я лишь хочу заниматься футболом. Это именно то, что делает меня счастливым каждый день.

Для нашей команды это была непростая неделя, потому что в один прекрасный момент политика и спорт слились в одно целое.

Я — капитан сборной Испании. И на эту тему, в первую очередь, общался с нашим главным тренером. С Пике тоже был разговор, и я заявил ему, что не стоит путать политику и спорт, потому что мы сейчас должны думать о выходе команде на чемпионат мира в России.