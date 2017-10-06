Месси оказался в шаге от пропуска чемпионата мира в России

Источник: Reuters

Встреча прошла в Буэнос-Айрес в ночь на пятницу, 6 октября, и завершилась со счетом 0:0. Таким образом, команда Лионеля Месси опустилась на шестое место в отборочной группе, не дающее право даже на стыковые матчи за попадание на чемпионат мира-2018 в России.

Для того, чтобы квалифицироваться на мундиаль напрямую подопечным Хорхе Сампаоли необходимо побеждать в заключительном туре Эквадор на выезде, при условии, что Перу и Колумбия сыграют вничью. Победа в следующей встрече гарантирует аргентинцам, как минимум, право сыграть в стыковых матчах.