Месси оказался в шаге от пропуска чемпионата мира в России
Сборная Аргентины сыграла вничью с Перу в предпоследнем туре отборочного этапа чемпионата мира в России и опустилась на шестое место в группе.
Сборная Аргентины сыграла вничью с Перу в предпоследнем туре отборочного этапа чемпионата мира в России и опустилась на шестое место в группе.
Встреча прошла в
Для того, чтобы квалифицироваться на мундиаль напрямую подопечным Хорхе Сампаоли необходимо побеждать в заключительном туре Эквадор на выезде, при условии, что Перу и Колумбия сыграют вничью. Победа в следующей встрече гарантирует аргентинцам, как минимум, право сыграть в стыковых матчах.
Сборная Аргентины дважды побеждала на чемпионатах мира (1978 и 1986), а на последнем первенстве в Бразилии (2014) дошла до финала, где в дополнительное время проиграла Германии. Единственный мяч забил Марио Гетце на 113-й минуте.