И Ригони не спас. ЧМ-2018 останется без Месси и Аргентины?

Источник: Спорт-Экспресс

АРГЕНТИНСКАЯ ЗАСУХА

Аргентина — Перу — 0:0

Повисшие на краю пропасти двукратные чемпионы мира в ключевом сражении против взлетевшей на четвертое место команды-сенсации, решили использовать все резервы и провести игру на «Бомбонере». Легендарной домашней арене «Бока Хуниорс», где выступающие в роли полноценного 12-го игрока трибуны встретили впервые сыгравшего здесь Месси гигантским баннером, приветствующим «величайшего игрока».

В Перу, кстати, паниковали по поводу обеспечения безопасности и даже привезли с собой запас воды. Хотя, бояться призраков прошлого должна была как раз Аргентина, проигравшая Перу путевку на ЧМ-1970 как раз на «Бомбонере». А вот «Монументаль», от которого отказались двукратные чемпионы мира, для них всегда был счастливым, причем в 1985 году в таком же ключевом поединке автором решающего гола оказался тренирующий сейчас «инков» Рикардо Гарека!

Он, кстати, из-за дисквалификаций не досчитался сразу четверых основных футболистов во главе с одним из самых ценных игроков отборочного цикла Куэвой (4 гола+3 передачи). Ну, а Хорхе Сампаоли тревожили проблемы Аргентины в атаке. Игуаина тренер игнорирует, набравший сумасшедшую форму Агуэро попал в аварию, Икарди в сентябрьских матчах не убедил, поэтому в атаку на домашней для него арене отправили, пожалуй, самого яркого игрока национального первенства Бенедетто. Хотя, это решение удивило меньше, чем отправка в запас Дибалы, которому предпочли прекрасно, но все же не ярче футболиста «Ювентуса» играющего в серии А Алехандро Гомеса.

Нетривиальные ходы — в принципе фишка Сампаоли, и его, снова не выигравшего в официальном матче опять будут критиковать. В том числе и за выход на замену зенитовца Ригони, который из пределов вратарской не сумел замкнуть прострел Месси. Но это все эмоции. Вопросов по качеству футбола к нанесшей уже 73 безрезультатных удара подряд Аргентины нет, и тренер совершенно прав, утверждая, что против Эквадора нужно сыграть также. Но еще требуется повернуть к себе удачу, напрочь отвернувшуюся от доброй половины состава, включая добивавшего мяч в фактически пустые ворота, но попавшего в штангу Месси. Победа в последнем туре с учетом очной встречи Колумбии и Перу гарантирует как минимум участие в «стыках», а как максимум — прямую путевку в Россию. Пока же к ней приблизился отыгравший 70 минут и получивший предупреждение полузащитник «Локомотива» Фарфан.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ ФАРИНЬЕСА

Венесуэла — Уругвай — 0:0

В сентябре сенсационный 19-летний голкипер венесуэльцев Фариньес встал стеной на пути колумбийских и аргентинских звезд. Теперь жертвами вундеркинда стали уругвайцы. В первом поединке дня вице-чемпиона молодежного первенства планеты снова назвали первой звездой матча, хотя ему лишь нечасто пришлось включить режим супергероя.

Между тем давно потерявшие турнирные стимулы венесуэльцы во главе с бывшим нападающим «Зенита» и «Рубина» Рондоном нередко напрягали опытного Муслеру. С другой стороны, в концовке команда Оскара Табареса имела пару отличных моментов, однако точность подвела самых ярких уругвайских звезд — запустившего мяч в неизвестном направлении при выходе один на один Кавани и чуть-чуть не дотянувшегося до подачи со штрафного Суареса. Одного гола хватило бы для бронирования билетов в Россию, но этот процесс пришлось отложить до заключительного тура, когда в Монтевидео приедут боливийцы.

КОЛУМБИЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ

Колумбия — Парагвай — 1:2 (Фалькао, 79 — Кардосо, 89. Санабрия, 90+2)

Десять минут колумбийцы пребывали в статусе финалиста чемпионата мира, а Фалькао, изящно перебросивший вратаря после блестящего паса Чары, оправдывал свой статус национального героя. Однако в концовке сенсационно ускорившийся на финише турнира Парагвай перевернул все с ног на голову, да еще и испортил карму Оспине. Вратарь хозяев неудачно сыграл на выходе, когда штрафной со своей половины поля выполнял его коллега по амплуа Сильва, и вышедший на замену 34-летний Кардосо забил в отборочных циклах впервые с 2009 года! Но не только ветеран — весь Парагвай нашел в себе скрытые резервы, ведь команда 16 лет не решала судьбу матчей в компенсированное время, а тут Санабрия отправил в сетку мяч, отбитый ему точно на ногу прерывавшим прострел и растерявшим удачу Оспиной. Теперь опустившуюся на четвертое место Колумбию ждет «матч жизни» в Перу, тогда как Парагвай с учетом сложных игр большинства конкурентов может взлететь со своего седьмого места к сияющим вершинам. Календарь к этому располагает.

СПАСИТЕЛЬ САНЧЕС

Чили — Эквадор — 2:1 (Варгас, 22. Алексис Санчес, 85 — Ибарра, 84)

Эквадор во главе с новым наставником аргентинцем Хорхе Селико и без не вызванного в сборную зенитовца Нобоа официально лишился шансов выступить будущим летом в России и едва не утянул за собой победителя двух последних розыгрышей Кубка Америки и финалиста Кубка конфедераций. Однако приметы, как выяснилось, работают. А они таковы, что первый в матче гол в исполнении Варгаса фактически гарантирует Чили победу. Это правило сработало в девятый раз подряд, причем Эдуардо еще и обошел по числу мячей за сборную легендарного Ивана Саморано (35). В концовке заполненный стадион в Сантьяго даже не успел осознать, чем грозит успех сравнявших счет гостей, ведь всего через минуту Видаль около чужой штрафной обокрал поскользнувшегося защитника, и Алексис Санчес в который уже раз сделал свою страну счастливой. Впрочем, ликовать, учитывая предстоящий визит в Бразилию, преждевременно.

ЛАМПЕ НАИГРАЛ НА ФУТБОЛКУ НЕЙМАРА

Боливия — Бразилия — 0:0

В единственном не имевшем турнирного значения поединке пентакампеоны так и не смогли впервые за 36 лет выиграть отборочный матч в высокогорном Ла-Пасе. 11 спасений вновь выдавшего блестящую игру Лампе перевесили шесть попаданий Неймара в створ ворота, причем оба показателя оказались рекордными в текущем цикле. После матча вратарь заполучил футболку бразильской звезды и прямо в ней общался с журналистами.

Еще эта встреча запомнится предматчевой церемонией, в рамках которой с бразильцами сфотографировался один из лидеров хозяев Марсело Морено. Сын боливийки и бразильца, в свое время даже привлекавшийся в юношеский состав «селесау».

А перед заключительным турам единственный на данный момент обладатель билетов в России хорошенько подышал кислородом после полутора часов на высоте 3700 метров над уровнем моря.