Главный провал отбора на ЧМ-2018 почти случился. И это плохо для России
Сборная Аргентины опять не смогла выиграть, команда Месси очень рискует не попасть на чемпионат мира, и это нарушает планы сборной России.
Сборная Аргентины опять не смогла выиграть, команда Месси очень рискует не попасть на чемпионат мира, и это нарушает планы сборной России.
Аргентина опять не выиграла? У кого теперь?
У сборной Перу. А это было особенно важно, потому что как раз перуанцы шли прямо перед Аргентиной в таблице — с тем же количеством очков и преимуществом только по дополнительным показателям.
Расклад после домашнего матча аргентинцев не изменился, игра завершилась со счетом 0:0, но теперь Аргентина идет на шестом месте, ее обошли чилийцы, набравшие три очка. Перу на пятом месте, которое выводит в стыковые матчи, Аргентина перед последним туром на позиции, означающей невыход на чемпионат мира.
Лионель Мессии отыграл полный матч. Он, кстати, впервые проводил игру на знаменитом стадионе «Ла Бомбонера» в
Аргентина не смогла забить в четвертом официальном матче подряд: 1:1 с Венесуэлой получилось
Один из самых болезненных моментов игры с Перу — травма полузащитника Аргентины Фернандо Гаго. Он появился на замену на 60-й минуте, а на 64-й порвал две связки колена: переднюю крестообразную и боковую. Этот диагноз официально подтвердили в сборной Аргентины.
В сборной Аргентины много зенитовцев. Они играли?
На поле вышел только один игрок «Зенита» — Эмилиано Ригони, он появился на замену в перерыве вместо Анхеля ди Марии. Этот матч стал дебютным для Ригони в составе сборной. Полузащитник получил первый в жизни вызов в национальную команду в конце августа, уже когда перешел в «Зенит». После второго приглашения Ригони отыграл один тайм.
Защитник «Зенита» Эммануэль Маммана не попал в заявку на игру, а Леандро Паредес провел весь матч в запасе, хотя на его позиции
За сборную Перу 70 минут отыграл форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан, он получил желтую карточку в середине первого тайма и был заменен в середине второго.
Что теперь нужно Аргентине, чтобы выйти на ЧМ-2018?
Для начала — обыграть 11 октября Эквадор, который после поражения от Чили только что потерял шансы пробиться на чемпионат мира. Это будет выездной матч для Аргентины.
Перуанцы сыграют с Колумбией, еще одним неудачником игрового дня: колумбийцы к 89-й минуте вели 1:0 в матче с Парагваем, однако пропустили два мяча и вместо собственной гарантии выхода на ЧМ-2018 оставили шансы побороться за место на турнире парагвайцам.
А сборная Чили, которая идет третьей, но в случае побед Перу/Колумбии и Аргентины может выпасть из топ-4 попадающий на ЧМ напрямую, сыграет в гостях с Бразилией — единственной командой, которая точно сыграет от Южной Америки на чемпионате мира в России.
Кроме того, Уругвай примет Боливию, а Парагвай — Венесуэлу.
Все матчи начнутся в 2:30 по московскому времени в ночь с 10 на 11 октября.
У них там свои разборки, а причем тут сборная России?
У сборной России
Неприятных вариантов два: либо сборная Аргентины займет пятое место и в ноябре будет проводить стыковые матчи вместо спарринга со сборной России, либо аргентинцы вообще не попадут на чемпионат мира, и тогда в ноябрьской контрольной встрече велика вероятность увидеть не всех сильнейших аргентинцев, поскольку эта игра станет уже не этапом подготовки к чемпионату мира, а началом перестройки перед новыми отборочными циклами.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, существует и другой вариант — сборная России может сыграть товарищеский матч с Испанией, которая близка к прямому выходу на чемпионат мира. Игрой с