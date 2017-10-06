Главный провал отбора на ЧМ-2018 почти случился. И это плохо для России

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Аргентина опять не выиграла? У кого теперь?

У сборной Перу. А это было особенно важно, потому что как раз перуанцы шли прямо перед Аргентиной в таблице — с тем же количеством очков и преимуществом только по дополнительным показателям.

Расклад после домашнего матча аргентинцев не изменился, игра завершилась со счетом 0:0, но теперь Аргентина идет на шестом месте, ее обошли чилийцы, набравшие три очка. Перу на пятом месте, которое выводит в стыковые матчи, Аргентина перед последним туром на позиции, означающей невыход на чемпионат мира.

Лионель Мессии отыграл полный матч. Он, кстати, впервые проводил игру на знаменитом стадионе «Ла Бомбонера» в Буэнос-Айресе, домашней арене «Боки Хуниорс». Перуанцы были против игра на этой арене, потому что боялись за собственную сохранность и безопасность тысячи своих болельщиков. В итоге все сложилось хорошо для Перу и в плане организации, и в игре.

Аргентина не смогла забить в четвертом официальном матче подряд: 1:1 с Венесуэлой получилось из-за автогола соперников, до этого были 0:2 от Боливии и 0:0 с Уругваем. За это время аргентинцы нанесли 73 удара по воротам соперников, 21 удар попал в створ. Последний гол аргентинцев на счету Лионеля Месси, он забивал единственный мяч во встрече с Чили 25 марта.

Один из самых болезненных моментов игры с Перу — травма полузащитника Аргентины Фернандо Гаго. Он появился на замену на 60-й минуте, а на 64-й порвал две связки колена: переднюю крестообразную и боковую. Этот диагноз официально подтвердили в сборной Аргентины.

В сборной Аргентины много зенитовцев. Они играли?

На поле вышел только один игрок «Зенита» — Эмилиано Ригони, он появился на замену в перерыве вместо Анхеля ди Марии. Этот матч стал дебютным для Ригони в составе сборной. Полузащитник получил первый в жизни вызов в национальную команду в конце августа, уже когда перешел в «Зенит». После второго приглашения Ригони отыграл один тайм.

Защитник «Зенита» Эммануэль Маммана не попал в заявку на игру, а Леандро Паредес провел весь матч в запасе, хотя на его позиции из-за травмы Гаго главному тренеру Хорхе Сампаоли пришлось использовать троих игроков: в стартовом составе выходил Эвер Банега, а вынужденно вместо травмированного Гаго появился 31-летний Энцо Перес, бывший игрок «Бенфики» и «Валенсии», а ныне полузащитник «Ривер Плейта».

За сборную Перу 70 минут отыграл форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан, он получил желтую карточку в середине первого тайма и был заменен в середине второго.

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Что теперь нужно Аргентине, чтобы выйти на ЧМ-2018?

Для начала — обыграть 11 октября Эквадор, который после поражения от Чили только что потерял шансы пробиться на чемпионат мира. Это будет выездной матч для Аргентины.

Перуанцы сыграют с Колумбией, еще одним неудачником игрового дня: колумбийцы к 89-й минуте вели 1:0 в матче с Парагваем, однако пропустили два мяча и вместо собственной гарантии выхода на ЧМ-2018 оставили шансы побороться за место на турнире парагвайцам.

А сборная Чили, которая идет третьей, но в случае побед Перу/Колумбии и Аргентины может выпасть из топ-4 попадающий на ЧМ напрямую, сыграет в гостях с Бразилией — единственной командой, которая точно сыграет от Южной Америки на чемпионате мира в России.

Кроме того, Уругвай примет Боливию, а Парагвай — Венесуэлу.

Все матчи начнутся в 2:30 по московскому времени в ночь с 10 на 11 октября.

У них там свои разборки, а причем тут сборная России?

У сборной России из-за аргентинских проблем может сорваться топовый товарищеский матч, которых так не хватает нашей команде.

Неприятных вариантов два: либо сборная Аргентины займет пятое место и в ноябре будет проводить стыковые матчи вместо спарринга со сборной России, либо аргентинцы вообще не попадут на чемпионат мира, и тогда в ноябрьской контрольной встрече велика вероятность увидеть не всех сильнейших аргентинцев, поскольку эта игра станет уже не этапом подготовки к чемпионату мира, а началом перестройки перед новыми отборочными циклами.