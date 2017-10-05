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12:19 (мск), источник: Sports.kz

На дне в западне. Финита ля комедия

Свершилось. За тур до окончания отборочного турнира чемпионата Мира-2018 национальная сборная Казахстана по футболу окончательно и бесповоротно гарантировала себе последнее место в турнирной таблице квалификационной группы Е. Это самое что ни на есть дно — тут уже и снизу постучаться некому. Все логично. Как говорил после прибытия в столицу Румынии Александр Бородюк: «Главное, — прилетели».

Когда российский специалист (будем все же называть данного гостя из-за рубежа этим ко многому обязывающим словом) принял первую сборную нашей страны, в отборочной группе, где продолжают пока выступать казахстанцы, ситуация была следующей. Наша сборная находилась на последнем месте с 2 турнирными баллами в активе. Армяне шли впереди на расстоянии вытянутой руки — у наших следующих соперников было 3 очка. На дистанцию в одну победу оторвались на тот момент румыны. И тогда, казалось, Александр Генрихович был более чем уверен в собственных профессиональных талантах и качествах. Во всяком случае, после своего назначения на пост главного тренера национальной сборной Казахстана на вопрос журналиста «Спорт-Экспресса» «Надеетесь опередить хотя бы одну команду в таблице?» Бородюк самонадеянно отвечал: «Почему одну?». Действительно, — почему одну? Ни одной! Теперь-то уже окончательно ясно, что никого опережать россиянин изначально не планировал и не собирался в принципе.

Разрушив то немногое, что имелось до его прихода, варяг с севера абсолютно ничего не предложил взамен. То же самое, собственно, было в 2016 году в «Кайрате», но, как известно, отечественными футбольными руководителями невероятно любим сам увлекательный процесс наступания на одни и те же грабли. Больно — зато прикольно!

Вряд ли есть смысл особо останавливаться на матче, где одна из сторон значительно превосходила другую во всех компонентах игры, которые только могут прийти на ум. Можно было бы, конечно, повосхищаться лишний раз тем же Константином Будеску — тем, как издевательски легко накрутил румын бегавших вокруг него на почтительном расстоянии двоих казахстанцев, а затем ударом с острого угла насквозь прошил третьего — Стаса Покатилова. Можно было б — если бы не катастрофически непрофессионально действовали в том эпизоде все трое принимавших в нем участие наших земляков. Можно было бы отдать должное высокой технической оснащенности футболистов национальной сборной Румынии — только об этом, собственно, все и до начала поединка в Плоешти прекрасно были осведомлены. На самом деле, все превосходство наследников Георге Хаджи в технике и скорости нивелировалось год назад, когда казахстанцы действовали против каждого из них плотно и жестко, буквально не давая продохнуть. В прошедшем ночью поединке у румын было время на все — и на то, чтобы принять мяч, и на то, чтобы без излишней спешки его обработать, и на то, чтобы принять решение по поводу того, что делать дальше, и на то, чтобы исполнить в итоге задуманное. Если б возжелали футболисты румынской команды — могли бы устроить пикник прямо во время матча в центральном круге. Наши их все равно, судя по всему, терпеливо бы дожидались. Футболисты казахстанской дружины большую часть этих игровых 90 минут практически в каждом игровом эпизоде, создавалось впечатление, лишь номинально изображали противоборство с румынами. Другое время, другой тренер.

Нужно знать, что последнее место в групповом отборочном турнире под руководством Александра Бородюка — всего третий подобный случай в истории казахстанского футбола за время его пребывания под эгидой УЕФА. И только второй — в отборочных турнирах чемпионатов Мира. В прошлый раз последними в группе в квалификации на Мундиаль мы были еще при Сергее Тимофееве — в дебютном своем отборочном цикле в рядах европейской футбольной семьи…

Было бы, наверное, и хуже — да некуда. Александр Генрихович сделал все, что было в его силах. Остается один только вопрос: что думают по этому поводу в ФФК?..

Румыния 3:1
Первый тайм: 2:0
Казахстан
5.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа E Ilie Oana
Главные тренеры
Козмин Контра Александр Бородюк
Голы
33′ Констатнтин Будеску  
38′ Констатнтин Будеску  
73′ Клаудиу Кешеру  
  Бауыржан Турысбек 82′
Составы
Чиприан Тэтэрушану  
71′ Ромарио Бензар  
Кристьян Ганя  
Драгош Григоре  
Влад Кирикеш (к)  
Георге Грозав  
65′ Александру Кипчу  
Рэзван Марин  
24′ 70′ Михай Пинтилий  
Овидиу Хобан  
79′ Констатнтин Будеску  
Александру Йоницэ  
66′ Флорин Андоне  
Клаудиу Кешеру  
  Стас Покатилов
  Елдос Ахметов
  Виктор Дмитренко
  Гафуржан Суюмбаев 53′
  Сергей Малый 79′
  Абзал Бейсебеков
  Исламбек Куат (к) 10′
  Аслан Дарабаев 73′
  Асхат Тагыберген 65′
  Бауыржан Турысбек
  Азат Нургалиев 45′
  Сергей Хижниченко
  Роман Муртазаев 58′
  Алексей Щеткин
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 12
9 Удары в створ 5
7 Угловые 3
17 Фолы 16
1 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Сандро Шерер (Швейцария)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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