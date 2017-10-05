Румынское СМИ: Будеску обыгрывал казахстанцев, как в школьном дворе

«…После застенчивого старта подопечные Контры взяли игру под свой контроль. Кипчу, Андоне и Грозав завершали атаки, но так и не отправили мяч в ворота. Константин Будеску, человек, ответственный в этом году за зрелищность в «Стяуа», оставил свой след и в сборной. Обыграв двух соперников, как в школьном дворе, Будеску пробил под острым углом, Покатилов же был обманут траекторией полета мяча, в результате счет был размочен.
Недолго предаваясь эйфории, трехцветные вернулись к атакам. Будеску упал в чужой штрафной после того, как прошел двух других соперников. Сандро Шерер не стал заморачиваться и указал на «точку». С трибун кричали, чтобы пробивал Будеску. Хавбек взял мяч и забил без каких-либо эмоций. Судья потребовал исполнения на бис. Будеску вернулся к 11-метровой отметке и забил вновь. Это был первый раз в этой отборочной компании, когда трехцветные все решили до перерыва.
Облака громыхали над «Илие Оанэ» в перерыве матча, но успокоились быстро. Будеску продолжал высмеивать своих оппонентов и во втором тайме…
… Всего через семь минут после выхода на поле форвард «Лудогореца» Клаудиу Кешеру оказался один перед Покатиловым и забил — 3:0… А вот оборона на фоне расслабленной игры накосячила. Незадолго до финального свистка потерянный всеми «ниндзя» Турысбек забил гол престижа головой…