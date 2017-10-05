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Сан-Марино0
Норвегия8
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Черногория0
Дания1
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Румыния3
Казахстан1
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Англия1
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10:22 (мск), источник: Sports.kz

Румынское СМИ: Будеску обыгрывал казахстанцев, как в школьном дворе

В своем отчете об отборочном матче Румыния — Казахстан с подзаголовком «Моральная победа над скромным соперником» обозреватель румынского ProSport Октавиан Василеску высказал несколько интересных мыслей, которые заслуживают того, чтобы о них узнали отечественные любители футбола, считает Sports.kz.

«…После застенчивого старта подопечные Контры взяли игру под свой контроль. Кипчу, Андоне и Грозав завершали атаки, но так и не отправили мяч в ворота. Константин Будеску, человек, ответственный в этом году за зрелищность в «Стяуа», оставил свой след и в сборной. Обыграв двух соперников, как в школьном дворе, Будеску пробил под острым углом, Покатилов же был обманут траекторией полета мяча, в результате счет был размочен.

Недолго предаваясь эйфории, трехцветные вернулись к атакам. Будеску упал в чужой штрафной после того, как прошел двух других соперников. Сандро Шерер не стал заморачиваться и указал на «точку». С трибун кричали, чтобы пробивал Будеску. Хавбек взял мяч и забил без каких-либо эмоций. Судья потребовал исполнения на бис. Будеску вернулся к 11-метровой отметке и забил вновь. Это был первый раз в этой отборочной компании, когда трехцветные все решили до перерыва.

Облака громыхали над «Илие Оанэ» в перерыве матча, но успокоились быстро. Будеску продолжал высмеивать своих оппонентов и во втором тайме…

… Всего через семь минут после выхода на поле форвард «Лудогореца» Клаудиу Кешеру оказался один перед Покатиловым и забил — 3:0… А вот оборона на фоне расслабленной игры накосячила. Незадолго до финального свистка потерянный всеми «ниндзя» Турысбек забил гол престижа головой…

Румыния 3:1
Первый тайм: 2:0
Казахстан
5.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа E Ilie Oana
Главные тренеры
Козмин Контра Александр Бородюк
Голы
33′ Констатнтин Будеску  
38′ Констатнтин Будеску  
73′ Клаудиу Кешеру  
  Бауыржан Турысбек 82′
Составы
Чиприан Тэтэрушану  
71′ Ромарио Бензар  
Кристьян Ганя  
Драгош Григоре  
Влад Кирикеш (к)  
Георге Грозав  
65′ Александру Кипчу  
Рэзван Марин  
24′ 70′ Михай Пинтилий  
Овидиу Хобан  
79′ Констатнтин Будеску  
Александру Йоницэ  
66′ Флорин Андоне  
Клаудиу Кешеру  
  Стас Покатилов
  Елдос Ахметов
  Виктор Дмитренко
  Гафуржан Суюмбаев 53′
  Сергей Малый 79′
  Абзал Бейсебеков
  Исламбек Куат (к) 10′
  Аслан Дарабаев 73′
  Асхат Тагыберген 65′
  Бауыржан Турысбек
  Азат Нургалиев 45′
  Сергей Хижниченко
  Роман Муртазаев 58′
  Алексей Щеткин
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 12
9 Удары в створ 5
7 Угловые 3
17 Фолы 16
1 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Сандро Шерер (Швейцария)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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