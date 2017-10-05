Румынское СМИ: Будеску обыгрывал казахстанцев, как в школьном дворе

«…После застенчивого старта подопечные Контры взяли игру под свой контроль. Кипчу, Андоне и Грозав завершали атаки, но так и не отправили мяч в ворота. Константин Будеску, человек, ответственный в этом году за зрелищность в «Стяуа», оставил свой след и в сборной. Обыграв двух соперников, как в школьном дворе, Будеску пробил под острым углом, Покатилов же был обманут траекторией полета мяча, в результате счет был размочен.



Недолго предаваясь эйфории, трехцветные вернулись к атакам. Будеску упал в чужой штрафной после того, как прошел двух других соперников. Сандро Шерер не стал заморачиваться и указал на «точку». С трибун кричали, чтобы пробивал Будеску. Хавбек взял мяч и забил без каких-либо эмоций. Судья потребовал исполнения на бис. Будеску вернулся к 11-метровой отметке и забил вновь. Это был первый раз в этой отборочной компании, когда трехцветные все решили до перерыва.