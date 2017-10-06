Аргентина нанесла 73 безголевых удара подряд

Команда Хорхе Сампаоли ни разу не забила в последних четырех матчах отборочного турнира чемпионата мира, нанеся 73 удара по воротам (21 — в створ). В предыдущем матче с Венесуэлой (1:1) соперник забил автогол. Последний раз Аргентина сама поражала чужие ворота 25 марта в игре с Чили (1:0). Тогда отличился Лионель Месси. Позже Аргентина проиграла Боливии (0:2) и сыграла вничью с Уругваем (0:0).