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10:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Аргентина нанесла 73 безголевых удара подряд

Сборная Аргентины после отборочного матча чемпионата мира против команды Перу (0:0) не может самостоятельно забить на протяжении четырех официальных матчей.

Источник: Reuters

Южноамериканцы нанесли 73 безрезультативных удара подряд.

Команда Хорхе Сампаоли ни разу не забила в последних четырех матчах отборочного турнира чемпионата мира, нанеся 73 удара по воротам (21 — в створ). В предыдущем матче с Венесуэлой (1:1) соперник забил автогол. Последний раз Аргентина сама поражала чужие ворота 25 марта в игре с Чили (1:0). Тогда отличился Лионель Месси. Позже Аргентина проиграла Боливии (0:2) и сыграла вничью с Уругваем (0:0).

На данный момент Аргентина не попадает на чемпионат мира и занимает шестое место в турнирной таблице отбора, имея на своем счету 25 очков. В последнем туре аргентинцы сыграют на выезде со сборной Эквадора, потерявший шансы поехать на мировое первенство в Россию.

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