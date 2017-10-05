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Сан-Марино0
Норвегия8
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Черногория0
Дания1
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Румыния3
Казахстан1
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Англия1
Словения0
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10:03 (мск), источник: Sports.kz

Контра рассказал, не стыдно ли сборной Румынии пропускать от игрока из Первой лиги Казахстана

Главный тренер сборной Румынии Космин Контра прокомментировал отборочную игру к Чемпионату Мира — 2018 против сборной Казахстана — 3:1, сообщает корреспондент KazFootball.kz из Плоешти.

 — Я очень счастлив победе, но к сожалению уже к 20-й минуте матча, потерял свой голос. Последние два дня мы очень старались и я очень рад за ребят. Каждый футболист очень хорошо себя проявил. Все, что было на тренировках, было применено на практике. Надеюсь, что с этого момента мы начнем выступать еще лучше.

 — В какой момент матча Вы потеряли голос: во время первого гола или второго? Что именно на поле происходило в тот момент?
— Потеря голоса не связана с голом. Я даже не помню, что именно случилось. Я просто кричал на ребят (улыбается).

 — Автор двух мячей Будеску станет ли 10-м номером в сборной Румынии?
— Я подумаю над этим, но отмечу, что все игроки сегодня хорошо проявили себя.

 — Гол престижа в ворота сборной Румынии забил вышедший на замену Бауыржан Турысбек, выступающей в Первой лиге. Не стыдно ли Вашим защитникам пропускать гол от такого игрока?
— Нам не важно, какой футболист забил гол и не имеет значения, в какой лиге он выступает. Если он забил, наверное, это будет имеет большее значение для него самого.

 — Будеску и Кешерю, которые стали авторами голов в сегодняшней игре, при бывшем тренере не были замечены …
— Я надеюсь, что под моим руководством эти футболисты будут приносить пользу сборной Румынии.

Румыния 3:1
Первый тайм: 2:0
Казахстан
5.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа E Ilie Oana
Главные тренеры
Козмин Контра Александр Бородюк
Голы
33′ Констатнтин Будеску  
38′ Констатнтин Будеску  
73′ Клаудиу Кешеру  
  Бауыржан Турысбек 82′
Составы
Чиприан Тэтэрушану  
71′ Ромарио Бензар  
Кристьян Ганя  
Драгош Григоре  
Влад Кирикеш (к)  
Георге Грозав  
65′ Александру Кипчу  
Рэзван Марин  
24′ 70′ Михай Пинтилий  
Овидиу Хобан  
79′ Констатнтин Будеску  
Александру Йоницэ  
66′ Флорин Андоне  
Клаудиу Кешеру  
  Стас Покатилов
  Елдос Ахметов
  Виктор Дмитренко
  Гафуржан Суюмбаев 53′
  Сергей Малый 79′
  Абзал Бейсебеков
  Исламбек Куат (к) 10′
  Аслан Дарабаев 73′
  Асхат Тагыберген 65′
  Бауыржан Турысбек
  Азат Нургалиев 45′
  Сергей Хижниченко
  Роман Муртазаев 58′
  Алексей Щеткин
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 12
9 Удары в створ 5
7 Угловые 3
17 Фолы 16
1 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Сандро Шерер (Швейцария)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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