Контра рассказал, не стыдно ли сборной Румынии пропускать от игрока из Первой лиги Казахстана

— Я очень счастлив победе, но к сожалению уже к 20-й минуте матча, потерял свой голос. Последние два дня мы очень старались и я очень рад за ребят. Каждый футболист очень хорошо себя проявил. Все, что было на тренировках, было применено на практике. Надеюсь, что с этого момента мы начнем выступать еще лучше.



— В какой момент матча Вы потеряли голос: во время первого гола или второго? Что именно на поле происходило в тот момент?

— Потеря голоса не связана с голом. Я даже не помню, что именно случилось. Я просто кричал на ребят (улыбается).



— Автор двух мячей Будеску станет ли 10-м номером в сборной Румынии?

— Я подумаю над этим, но отмечу, что все игроки сегодня хорошо проявили себя.



— Гол престижа в ворота сборной Румынии забил вышедший на замену Бауыржан Турысбек, выступающей в Первой лиге. Не стыдно ли Вашим защитникам пропускать гол от такого игрока?

— Нам не важно, какой футболист забил гол и не имеет значения, в какой лиге он выступает. Если он забил, наверное, это будет имеет большее значение для него самого.



— Будеску и Кешерю, которые стали авторами голов в сегодняшней игре, при бывшем тренере не были замечены …

— Я надеюсь, что под моим руководством эти футболисты будут приносить пользу сборной Румынии.