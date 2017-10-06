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09:34 (мск), источник: ТАСС

Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Перу в матче отборочного турнира ЧМ-2018

ТАСС, 6 октября. Сборная Аргентины на своем поле сыграла вничью с командой Перу со счетом 0:0 в матче 17-го тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка).

Источник: Reuters

В других матчах 17-го тура бразильцы сыграли вничью с боливийцами (0:0), команды Уругвая и Венесуэлы также не выявили победителя (0:0), сборная Чили обыграла эквадорцев (2:1), а колумбийцы дома уступили команде Парагвая (1:2).

Таким образом, за тур до окончания отборочного турнира сборная Аргентины опустилась на шестое место в группе, набрав 25 очков в 17 играх. Лидирует команда Бразилии (38 очков), уже гарантировавшая себе участие в турнире, который пройдет в России. На вторую строчку поднялась сборная Уругвая (28), третье место занимает команда Чили (26), четвертое — Колумбии (26), пятое — Перу (25), шестое — Аргентины (25), седьмое — Парагвая (24), восьмое — Эквадора (20), девятое — Боливии (14), десятое — Венесуэлы (9).

В заключительном туре пройдут матчи Бразилия — Чили, Эквадор — Аргентина, Парагвай — Венесуэла, Перу — Колумбия, Уругвай — Боливия.

Двукруговой отборочный турнир десяти сборных КОНМЕБОЛ завершится в октябре 2017 года. В финальную часть ЧМ-2018 попадут четыре лучшие сборные, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании. На данный момент путевку на мировое первенство из зоны КОНМЕБОЛ завоевала только сборная Бразилии.

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