Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Перу в матче отборочного турнира ЧМ-2018

В других матчах 17-го тура бразильцы сыграли вничью с боливийцами (0:0), команды Уругвая и Венесуэлы также не выявили победителя (0:0), сборная Чили обыграла эквадорцев (2:1), а колумбийцы дома уступили команде Парагвая (1:2).
Таким образом, за тур до окончания отборочного турнира сборная Аргентины опустилась на шестое место в группе, набрав 25 очков в 17 играх. Лидирует команда Бразилии (38 очков), уже гарантировавшая себе участие в турнире, который пройдет в России. На вторую строчку поднялась сборная Уругвая (28), третье место занимает команда Чили (26), четвертое — Колумбии (26), пятое — Перу (25), шестое — Аргентины (25), седьмое — Парагвая (24), восьмое — Эквадора (20), девятое — Боливии (14), десятое — Венесуэлы (9).
В заключительном туре пройдут матчи Бразилия — Чили, Эквадор — Аргентина, Парагвай — Венесуэла, Перу — Колумбия, Уругвай — Боливия.
Двукруговой отборочный турнир десяти сборных КОНМЕБОЛ завершится в октябре 2017 года. В финальную часть ЧМ-2018 попадут четыре лучшие сборные, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании. На данный момент путевку на мировое первенство из зоны КОНМЕБОЛ завоевала только сборная Бразилии.