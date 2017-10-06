Коррупция, пьянка и средний палец. Скандальная сборная Англии едет в Россию

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ВЗЯТКИ БОЛЬШОГО СЭМА

«Я бы не сказал, что сборная Англии достигла дна», — признался новый тренер сборной Англии Сэм Эллардайс на инаугурационной пресс-конференции в июле 2016 года. Он знал: дно будет пробито спустя пару месяцев, когда сам Большой Сэм окажется в эпицентре грязной коррупционной истории.

В сентябре газета The Telegraph опубликовала у себя на сайте запись скрытой камеры, на которой Эллардайс выдает подставным лицам (самим журналистам издания) секретную информацию о том, как обойти правило ФИФА о запрете владения правами на футболистов третьим лицам. Тренер сборной в общих чертах описал схему, при которой «клиенты» смогут получить прибыль. Журналисты обрадовались и предложили Эллардайсу за посреднические услуги 400 тысяч фунтов. Он, конечно, согласился.

Вскоре после публикации Большой Сэм был вынужден уйти в отставку спустя 67 дней после назначения. Занятно, что за это время сборная под его руководством успела обыграть Словакию в гостях — Эллардайс остался единственным тренером в истории главной команды Англии со стопроцентным результатом.

ВЕНГЕР — НЕ ВЕНГЕР

Новости об уходе Эллардайса больше всех обрадовались болельщики «Арсенала», ведь главным кандидатом на его смену считался Арсен Венгер. Даже бывший исполнительный директор Футбольной ассоциации Дэвид Дэйвис не сомневался — к концу года француз возглавит сборную. Однако до назначения дело так и не дошло, хотя переговоры с Венгером действительно велись (это косвенно подтвердил сам тренер «Арсенала»), а ФА просто решила повысить тренера молодежной команды Гарета Саутгейта. Решение спорное: до английских юношей он работал только с «Мидлсбро», без особого успеха. Но Англия под его руководством досрочно вышла на чемпионат мира, хотя, будем честны, группа у нее была слабой.

Впрочем, кое-что от Венгера Саутгейт взял. Например, умение обращаться с куртками.

РУНИ В БАРЕ, ХЕНДЕРСОН И ЛАЛЛАНА — В СТРИП-КЛУБЕ

Новому тренеру всегда нужна поддержка со стороны игроков, особенно молодому. Но опытные футболисты сборной почему-то решили, что помощь никому не нужна, тем более — после разгромной победы над соседями-шотландцами. Британские СМИ вынюхали, что в середине ноября тогда еще капитан сборной Руни выпивал в баре, а после возвращения в отель наткнулся на свадьбу совершенно незнакомых людей, которые с радостью сфотографировались с лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. Позже Руни публично извинился за эти снимки, а Пеп Гвардьола очень забавно оправдывал его: «Ну, я тоже выпивал в сборной, и что?».

В тени Руни остался другой раздутый прессой мини-скандал: в тот же день Хендерсон и Лаллана посетили стриптиз-клуб. Журналисты BBC даже узнали, что первый пил только воду, а второй — опрокинул бокал пива. Оба обошлись без наказания. Собственно, за что наказывать-то?

ПРОЩАНИЕ С ЛЕГЕНДОЙ

В марте Саутгейт неожиданно вызвал в сборную 34-летнего Дефо. В тот момент он находился в неплохой форме, забил 7 голов в 13 зимних матчах премьер-лиги за «Сандерленд», но все равно его попадание в обойму команду выглядело удивительным. Но Дефо не только вышел в основе на матч с Литвой, но и забил в середине первого тайма.

А в августе неожиданно завершил карьеру в сборной 31-летний капитан Руни. Конечно, он уже не проходил в основу национальной команды, да и в текущем отборочном цикле ни разу не забил, но все равно его решение кажется поспешным. Руни даже не провел прощальной игры. Остается крохотная надежда, что один из лучших английский футболистов века еще передумает, хотя сам он уже признался: «Я не собираюсь менять решение. Те, кто борется за попадание на чемпионат мира, больше меня заслуживают туда поехать».

ЖЕСТ АЛЛИ

В сентябре в нелепую ситуацию угодил еще один лидер сборной — 21-летний Алли. Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии во время игры со Словакией показал «жест Эффенберга» якобы в сторону арбитра Клемана Тюрпена.

Позже Алли признался, что жест был адресован его бывшему одноклубнику и партнеру по сборной Уокеру, что похоже на правду — сам Саутгейт признался, что у них «своеобразные методы общения». Но ФИФА не удовлетворили ни эти объяснения, ни даже видеодоказательства, посланные Футбольной ассоциацией — Алли дисквалифицировали на одну игру, а сам он превратился в интернет-мем.

БАЗА — ПОД ПИТЕРОМ?

О том, что Англия непременно приедет в Россию следующим летом, стало известно давно — слишком уверенно играли «Три льва» на протяжении всего отборочного этапа. Как удалось выяснить Daily Mail, Гарет Саутгейт еще летом стал подыскивать базу в России и сразу же отказался от южных городов — не хотел, чтобы команда сварилась под солнцем. Поэтому Англия выбрала поселок Репино, формально — часть Курортного района Санкт-Петербурга на берегу Финского залива.